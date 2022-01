Kiss Tamás, a klub vezetője, edzője elmondta: úszóik tavaly a helyi fedett fürdő felújítása miatt idegenben tudtak csak edzeni. Mivel a zalaegerszegi uszoda most épül, Nagykanizsán pedig nem tudták fogadni a csapatot, így Szentgotthárdra jártak a gyerekekkel.

– A 180 úszónkból a nyáron 45-en edzettek, év végére pedig még kevesebben vállalták az utazást – folytatta. – Ők a versenyzőcsoport tagjai, vannak köztük általános és középiskolások is. Hétfőtől szombatig tudunk gyakorolni Szentgotthárdon, 25 méteres medencében 2-2 órát, illetve egy napon szárazföldi edzést végzünk. Jó hír, hogy a kisebb létszám miatt egy-egy versenyzőre nagyobb figyelem jutott. A 2008-as születésű lovászi Imre Mátyás, valamint a 2009-es Róhrer Ádám is bekerült korosztálya válogatottjába, előbbi már nem is először. Ez az első alkalom, hogy két versenyzőnket is ilyen tisztesség ért.

Kiss Tamás kiemelte: nagy a verseny a válogatottságért, hiszen a régióban számos jó úszóklub működik.

Kiss Tamás azt is elmondta, hogy a koronavírus-járvány a klubra is hatással volt, Győrben a cikluszáró versenyen csak négy úszójuk tudott rajthoz állni nyolc helyett, mert többen karanténba kerültek, viszont csak egy úszó kapta el a betegséget. Mára az úszók többsége (a 12 év felettiek) megkapták a védőoltást.

A Lenti Gyógyfürdő Úszóklub vezetője arról is beszélt, hogy szerettek volna csatlakozni az országos Úszó Nemzet Programhoz, melynek célja, hogy minden gyermeknek legyen lehetősége a vízbiztos úszás elsajátítására az általános iskola 3. osztályáig, de erre csak az után lesz lehetőség, hogy elkészülnek az uszoda felújításával Lentiben.

– Az idei évet még Szentgotthárdon kezdtük el az alapozással, de a lenti fedett fürdőben a tanmedencét már lehet használni, így megkezdődhetett a kezdők oktatása, illetve az iskolások, óvodások úszása helyben – magyarázta Kiss Tamás. – A tervek szerint áprilistól tudjuk használni a lenti versenymedencét, vagy talán a tesztüzem alatt is vízhez jutnak úszóink, hogy az országos bajnokságra már itthon készülhessenek.