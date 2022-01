A fejlesztés részleteiről sajtótájékoztatón számolt be tegnap a városházán Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője és Nagy Bálint, Keszthely polgármestere. Az önkormányzat még 2020 októberében 400 millió forint kormányzati támogatásban részesült, melyet a városfejlesztési program előkészítésére, tervezésére, ezen belül elsődlegesen a Városi strand és környezetének fejlesztéséhez szükséges tervek elkészítésére fordíthatott, ismertette Nagy Bálint a városháza dísztermében. A tervezői munkában a Magyar Művészeti Akadémia és a Budapesti Műszaki Egyetem doktorandusz hallgatói is részt vettek.

Keszthely önkormányzata a lakosság és a civil szervezetek véleményét is kikérte a Balaton- part átalakításáról. A cél, hogy a kedvelt partszakasz egész évben kiszolgálja az itt élők és a turisták igényeit. A fejlesztés előzményeiről Manninger Jenő országgyűlési képviselő adott tájékoztatást, rámutatva, a nem megfelelő kihasználtság miatt a keszthelyi Balaton-partnak szüksége van a fejlesztésre, de azt nem lehet drasztikus változtatásokkal, csak óvatos, átgondolt lépésekkel megvalósítani. Hozzátette, hogy szállodaépítésben is gondolkodtak a futballpálya helyén, és termálvizes fürdő létesítésében is, de mivel a sportturizmus fontos a városban élőknek, egy minden igényt kielégítő sport- és szabadidőközpont valósul meg wellnessrészleggel a projekt kiemelt elemeként.

Wellnessközpont is épül Látványterv: önkormányzat

Nagy Bálint polgármester arról beszélt a sajtótájékoztatón: a beruházás hosszú időre meghatározza majd a város arculatát. A projekt három fő részre tagozódik, melynek első eleme a mintegy 4,5 kilométer hosszú vízparti terület megújítása a kutyás strandtól Gyenesdiás közigazgatási határáig. A fejlesztés látványos eleme a part menti sétány létrehozása, amely során évtizedek óta lezárt területek is megnyílnak a látogatók előtt. Ehhez állami és magántulajdonú területek használati jogát is sikerült megszerezni.

Nagy Bálint a projekt központi elemének a sport- és szabadidőközpont létrehozását nevezte, mely a futballpálya továbbfejlesztésével jöhet létre. A multifunkcionális sportlétesítmény alkalmas lesz sportmérkőzések és zenei rendezvények megtartására egyaránt. A sportközpontban többek között bowlingpálya, squash- és tollaslabdapálya is lesz. A tervek szerint négy évszakos fürdő és wellnessközpont is rendelkezésre áll majd a sportkomplexumban.

A beruházás harmadik elemeként a KRESZ-parkot korszerűsítik és új funkciókkal, kerékpáros ügyességi pályával bővítik. A parkban a zöldfelületek szintén megújulnak. Nagy Bálint a tájékoztatójában kiemelte, hogy hosszú távú céljuk egy új városközpont létrehozása, melynek következő fázisában a Helikon Parkon keresztül összekötnék a sétálóutcát és a Festetics-kastélyt a Balaton-parttal.

Újságírói kérdésre válaszolva a polgármester elmondta, hogy a beruházás becsült összköltsége 6-9 milliárd forint közé tehető.