E napokban a régi tetőt bontják a szakemberek, s Balassa Kornél polgármester reményei szerint a jövő év második felében már fogadhatja a vásárlókat az üzlet, melybe minél több olyan funkciót igyekeztek „beletenni”, amire csak igény lehet egy ilyen kistelepülésen.

– Pályáztunk és sikerült forrást nyernünk a 7-es számú főútvonaltól a település belterületéig vezető gyalogút kialakítására, mely nagy hiányt pótol, mivel eddig a falu lakói kénytelenek voltak az úton, az autók között, vagy a sáros padkán megközelíteni a külső buszmegállót – fogott bele a megvalósítás előtt álló projektek ismertetésébe a polgármester. – Több, mint ezer méter hosszban készül el az új járda, melyre eddig 10 millió forintot kaptunk, s pályázunk még 5 millióra. Így 15 millió forint forrást tudunk felhasználni anyagtámogatásként a 40 milliós projekthez. A kivitelezést tavasszal kezdjük meg. Az út osztott pályás lesz, térkő, illetve úgynevezett rekortán jellegű burkolatot kap, előbbivel a kerékpárosoknak és a futóknak szeretnénk kedvezni, utóbbi pedig a költséghatékonyságot szolgálja. A fejlesztést a Magyar Falu Program támogatja. Szintén tavasszal végezzük el a Napsugár utca aszfaltozását, mely 315 méter hosszú szakaszt érint, ezt belügyminisztériumi forrás teszi lehetővé. Indultunk a zártkerti programon, ahol szintén támogatásra érdemesnek tartották a pályázatunkat, ennek köszönhetően az öreghegyi utat újíthatjuk meg, közel 3 kilométeres hosszban és kiépíthetjük a villamos hálózatot a Rigyác és Becsehely között található Imre-hegynek azon részén, ahol ez még nem történt meg.

Balassa Kornél arról is beszélt: fontos projekt a bolt megnyitása.

– Az előzményekről annyit érdemes elmondani, hogy sajnos, helyben nem volt olyan vállalkozó, aki üzemeltetne boltot, ezért azt gondoltuk, ha már a kormány úgyis támogatja az ilyen jellegű beruházásokat, ezt a feladatot felvállalja az önkormányzat – magyarázta a polgármester. – Létrehoztunk egy gazdasági társaságot, amely benyújtotta a pályázatot és a jövőben működtetni is fogja az üzletet. Kifejezetten e célra megvásároltunk egy üres, sajátosan rigyáci épületet, így a beruházással sikerül ezt is megőriznünk az utókornak hagyományos helyi motívumaival. Nekiálltunk már a kivitelezésnek, pontosabban egyenlőre a bontási munkálatoknak és reményeink szerint a jövő év második felére elkészülünk a beruházással. A vegyesbolt kialakítása nagyon fontos eleme annak a törekvésnek – mely egyezik a kormányzat céljaival is –, hogy 400 lelkes településünkön megállítsuk a népességfogyást és fiatalokat vonzzunk Rigyácra. A lehető legtöbb funkciót szerepeltettük a pályázatban: elképzeléseink szerint az élelmiszereken túl vegyes árucikket, barkácseszközöket, sorsjegyeket, dohányárut és vény nélkül vásárolható gyógykészítményeket is lehet majd kapni a boltban. Ezen kívül kisebb közösségi színteret is kialakítunk az épületben, ahol egyszerre 6 fő foglalhat helyet és beszélgethet, ha éppen arra van igény. A munkálatokra közel 50 millió forintot nyert a település a Magyar Falu Program keretén belül.

Balassa Kornél azt is jelezte: tavasszal indulhat belvízvédelmi beruházásuk, melynek során két utcában burkolt árokrendszert alakíthatnak ki, illetve a település belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének kritikusabb állapotú szakaszait is kijavítják, ahol ez hiányzik, ott pedig kiépítik. Mindez a Településfejlesztési Operatív Program keretein belül valósulhat meg.