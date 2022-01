Egy csehországi vállalat, a Kiwi.com arra volt kíváncsi, hogy a már oltottakat mi motiválta az oltás beadására, s mi lehet a hajtóerő azoknál, akik még csak fontolgatják a koronavírus elleni védőoltás felvételét. A hazánk mellett Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában végzett felmérésből, kutatásból kiderül, hogy a legfőbb motiváció az egészségünk megőrzése.



A magyar válaszadók több mint fele egészségügyi okok miatt adatta be magának az oltást, a második legfontosabb ösztönző pedig a szabad mozgás és utazás lehetősége volt, tízből hárman választották ezt indoknak. A társadalmi szolidaritást jelölte meg az oltott válaszadók 9%-a, míg az iskolát vagy munkát, illetve az állam és környezet nyomását pusztán minden 20. válaszadó.

A bizonytalanok szempontjait mutatja a képes grafikon

Az iskolai végzettség szempontjából is reprezentatív kutatás adatai azt mutatják, hogy míg a 8 általánossal rendelkezők negyedénél, a szakmunkások 43%-ánál és az érettségizettek közel felénél (49%) volt az egészségük a fő érv az oltás felvételére, addig a diplomások kétharmada adatta be magának az oltást egészségügyi okok miatt. Míg a férfiak és a nők döntő részénél is az egészség volt a fő szempont az oltás beadására, addig a szabad mozgás és utazás lehetősége jóval csábítóbb a nők körében – mutatják az adatok.



A férfiak 56%-a, a nők 45%-a hivatkozott egészségügyi okokra, amikor az oltás felvételének motivációs okairól kérdezték. A szabad mozgás és utazás lehetősége egyértelműen fontosabb szempont a nőknek. Az oltott nők mintegy harmada (34%) azért vette fel az oltást, hogy szabadon mozoghasson, míg ez pusztán a férfiak valamivel több mint negyedénél (26%) számított fő érvnek.



Tízből kilencen felveszik a kötelező védőoltásokat (pl. tífusz, sárgaláz, hepatitis ellen), ha egzotikus célállomásokra utaznak. A férfiak itt is óvatosabbak: nagyobb arányban tartanak be minden egészségügyi ajánlást és vesznek fel a kötelezően túl is védőoltást.



(A felmérés 1018 fő megkérdezésével készült 2021 decemberében. Reprezentatív a magyarországi 18–59 éves, okostelefonnal rendelkezőkre kor, nem, iskolai végzettség lakóhely szerint.)