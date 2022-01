Ebben az ügyben járt a napokban a dél-zalai városban dr. Pintér István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tiszteletbeli konzuli ügyekért felelős miniszteri biztosa, aki egyeztetéseket folytatott Balogh László polgármesterrel, a majdani házigazda intézményt vezető Kovácsné Mikola Mária igazgatónővel, valamint az események főszervezőjével, dr. Koósz Attilával, a Horvát Köztársaság nagykanizsai tiszteletbeli konzuljával.

– A kiállítás kettős célt szolgál: egyrészt visszatekintést nyújt a témában, másrészt az amúgy is jó, de az utóbbi időben különösen nagy lendületet vett horvát–magyar kapcsolatok további erősítését segíti elő – tudtuk meg dr. Koósz Attilától. – A különleges tárlat nagyméretű roll upok segítségével mutatja be a tiszteletbeli konzuli intézmény történetét, kezdve az ókortól a középkoron át napjainkig, különös tekintettel az Osztrák–Magyar Monarchia időszakára. Kevésbé köztudott ugyanis, hogy a tiszteletbeli konzulok hogyan erősítették a küldő és a fogadó országok közötti kapcsolatot: mindig egyfajta katalizátor szerepet vállaltak és vállalnak ma is.

Dr. Koósz Attila elmondta még: dr. Pintér István látogatásának apropóját az előkészületben lévő tárlat mellett az adta, hogy éppen 30 évvel ezelőtt került sor hazánk és Horvátország között a diplomáciai kapcsolatfelvételre.

– Magyarország az elsők között ismerte el a Horvát Köztársaságot, amit a horvátok soha nem felednek el – tette hozzá a tiszteletbeli konzul. – A horvát–magyar barátság a civil diplomáciában című rendezvényünk erről az évfordulóról is szól majd. Érkeznek horvát vendégek, illetve várjuk a fiatalokat is. Az, hogy Nagykanizsa (ahol már 20 éve működik a konzulátus) adhat otthont a rendezvénynek, óriási megtiszteltetés a városnak, mert ilyen volumenű programokra általában csak a fővárosban kerül sor.