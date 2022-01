Skanecz Tamás telephelyvezető szerint nincs új a nap alatt, vagyis hiába a sok felhívás, mely az ünneplőktől önmegtartóztatást kér, a tűzijátékok továbbra is népszerűek, és továbbra is megrémülnek tőlük a háziállatok. A gazdák ebben az időszakban a szokásosnál jobban ügyelnek a kutyákra, mégis érkezik ilyenkor néhány elkóborolt eb a telephelyre.

- Ilyenkor előfordul, hogy napokig, sőt hetekig is kóborolnak, mire befogják ezeket az állatokat - mondta Skanecz Tamás. - Szilveszterkor és az új év első napján eddig négy kutya került a telepre, ebből három - a csipeknek köszönhetően - szerencsésen hazakerült. Egynek még keressük a gazdáját, reméljük, mihamarabb visszatérhet otthonába. Folyamatosan érkeznek telefonhívások kóbor kutyákról a városból és a környékbeli településekről is.

Skanecz Tamás hozzátette: a Facebook-oldalukon az eltűnt kutyák keresésében is segítenek néhány fénykép és adat megosztásával. Nagykanizsa palini városrészében egy német vizslának veszett nyoma, Kiskanizsáról egy keverék kutya hiányzik a családjának.

Skanecz Tamás azt a keverék kan kutyát mutatja, melyet Gelsén találtak a napokban, és még keresik a gazdáját Fotó: Szakony

Sok dolga volt az év végén a zalaegerszegi Bogáncs Állatmenhely munkatársainak és a gyepmesternek is, de már a karácsony előtti napokban és az ünnep alatt is rengeteg segítségkérő hívást kaptak.

- Szilveszter napján már délutántól kezdve folyamatosan dübörögtek a petárdák és a tűzijátékok a városban - idézte fel Abai Erika, az állatmenhely vezetője. - A menhelyen egy kutyának epilepsziás rohama lett, egy nagy testű kutya pedig kitört a kennelből, leszakította az ajtót, annyira megzavarta az égi háború.

Szilveszterkor két dolgozó és két önkéntes volt ügyeletben, akik folyamatosan segítettek az elkóborolt vagy megrémült kutyákon. A többségnek meglett a gazdája, de nem mindegyiknek.

- Sajnos szilveszter után is sok hívást kapunk, hogy elkóborolt kutyákat találtak. Ami viszont érthetetlen, hogy karácsony környékén is rengeteg kutya kerül utcára. Sajnos vannak kutyatartók, akik egyszerűen így szabadulnak meg az állattól. Abai Erika elmondta: a menhely maximális kihasználtságú, s szeretné, ha minél több kutya jó gazdára találna. A kennelsor felújításra szorul, azt is mielőbb meg kellene oldani.