A település a templomáról kapta nevét, az itteni Szent Márton templomot említik ugyanis először, amelyet, a királyi oklevél szerint Nagy Lajos király Szent Márton püspök tiszteletére építtetett 1347-ben. (Ez az állítás vitatható, hiszen a falu nem volt királyi birtok, az viszont tény, hogy Dél-Zala egyetlen megmaradt gótikus épülete ez a templom!) „Szentmárton” elé sok évszázaddal később, a horvát lakosság betelepítését követően került a „tót” előtag. A török időkben igen korán, már 1479-ben betört ide az ellenség, elpusztította Szentmártont, Szentmihályt és Molnárit is. Mohács után is igen sokat szenvedett a térség, mert a törökök egyik felvonulási útja a molnári réven és Szentmártonon keresztül vezetett. 1532-ben a Kőszeg sikertelen ostromából visszatérő hadak égették fel, majd 1548-ban újból elpusztították a törökök Szentmártont, s végül, 1688-ban a Kanizsa felszabadítására gyülekező zsoldossereg rombolta le ismét.

Templombelső a szószékkel és a szentéllyelForrás: Győrffy István / Zalai Hírlap

1696-ban földesurai, a Murán túlról érkező horvát anyanyelvű lakosságot telepítettek a községbe, s ekkor alakult újjá a falu plébániája is. Mivel a község temploma sok más faluéval ellentétben nem vályogból, hanem kőből és téglából épült, a törökök után hamar helyre lehetett állítani. Az 1716. évi canonica visitatio emlékezik meg a már felújított Szent Márton római katolikus templomról.

A szentély az oltárralForrás: Győrffy István / Zalai Hírlap

Az 1777-ben újjáépített templomot a püspöki vizitáció leírása szerint cseréppel fedték be, és tornyot építettek hozzá. Ekkor készült a szószék és a Fájdalmas Krisztus szobor is. Hajójának kiszélesítése későbbi bővítés eredménye. Az 1977-ben végzett restaurálás feltárta a szentély középkori mérműves gótikus ablakát.

Érdemes néhány mondatot szentelni a betelepített horvátok hitéletének alakulására is. Erről Rácz Erika készített elemzést „Az egyházi viszonyok alakulása a Mura-menti településeken 1945-ig” címmel. A 18. század utolsó negyedéig a terület a zágrábi püspökség alá tartozott. A püspökség fontos feladatának tekintette, hogy a hívek lelki gondozását horvát anyanyelvű lelkészek lássák el a Mura mentén is. A területen ekkor csak Tótszentmártonnak volt temploma. Miután 1777-ben megalapították a szombathelyi egyházmegyét, a térség településeit magyar egyházmegyékhez csatolták, s megindult a horvát nyelv kiszorulása a templomból, az egyházi szertartásokból.

A későbarokk stílusú szószék 1777-ben készültForrás: Győrffy István / Zalai Hírlap

A szombathelyi püspök három levele is foglalkozott a nyelvhasználattal, ezek a tótszentmártoni plébánosnak szóltak. A püspök 1909-ben ezt írta: „Tekintettel arra, hogy a tótszentmártoni plébánia hívei olyan esetre, ha horvát anyanyelvű segédlelkészt nem kaphatnak, magyar nyelvű káplánt kértek tőlem, hogy mivel a magyar nyelvet a plébániahívek nagy többsége beszéli és megérti, magyar szentbeszéd és istentisztelet leend.” A második levelet 1932-ben írta a püspök: „Arról értesülök, hogy a tótszentmártoni kántortanító az eddig használatban levő horvát népénekeket magyarra fordította, és így énekelteti a templomban. Amennyiben ez így van, nem helyeslem, mivel ez teljesen felesleges izgalmat okozna a népben.” A harmadik levél is a fenti ügy kapcsán íródott 1932-ben: „...lelkipásztori és emberi okosságodra bízom, hogy az istentiszteleti nyelv használatának leghelyesebb megoldását eltaláljad. A két határvonal: nyelvi érzékenységüket meg nem bántani és a magyarosítás haladását meg nem akadályozni.”

A templom és a plébánia ház előtt álló óriás hársfa is az 1700-as évekből való. A plébániaházat most alakítják át zarándokokat fogadó létesítménnyéForrás: Győrffy István / Zalai Hírlap

De térjünk vissza 1777-hez, a szombathelyi egyházmegye megalakításához, hiszen a Halis István kanizsai könyvtártól megkapott Mészáros Ádám által írt tótszentmártoni monográfiában olvashatunk a faluban szolgáló plébánosokról is. Az első pap Kerner János lett, aki németül és horvátul anyanyelvi szinten beszélt, magyarul kevésbé, rendbe tetette a plébániaházat, a templomot, felújíttatta a főoltárt, amelyen Szent Márton látható. Két mellékoltárt is készíttetett, az egyiket Szent Antalnak, a másikat Szent Borbálának. Az addigi három harang mellé ő vásárolta a negyediket. A falu lakói igen vallásosak, híres volt a Szent mártoni búcsú, amelyre Dél-Zalából és a mura közből is sokan jöttek…

1945 tavaszán a háborúba megrongálódott a nemrég felújított templom, a harcban a torony és főoltár oltárképe is megsérül. Az 1945-ben hivatalba lépő Skrapits József azonban már 1946-ban helyrehoztatta a sérült tornyot és a templom tetőzetét, s három évvel később új oltárkép is készült, amely Károlyi Gyula keszthelyi festőművész munkája. 1976 októberére a templom kívül belül megújult. Egy semjénházi születésű pap, Vlasics Lajos volt a plébánia utolsó lakója, a következő plébános 1994-től már Letenyéről járt ide. A templomon 1996-2000 között volt nagyobb felújítás, ekkor már Harangozó Vilmos, Tótszerdahelyi plébános látta el a falut, ő Molnáriban, Tótszerdahelyen és Semjénházán is építtetett templomot, majd a Tótszentmártoni templomot is kívül-belül felújíttatta.

A templom kimagaslik a falu házai közülForrás: Győrffy István / Zalai Hírlap

Ma Marton István tótszerdahelyi plébános látja el a tótszentmártoni plébánia vezetését, aki így szól a gyönyörű templomról, a faluról:

– 1968-ban újmisésként Muraszemenyén kezdtem, két év múlva jött Vas megye, aztán 2007 októberében az északi szél visszahozott a Mura partjára, Tótszerdahelyre. Mivel itt a templomok újak voltak, Tótszentmártonban folytatódhatott a templom belső „csínosítása”.

A templom és gyönyörű környezete tavasszalForrás: Győrffy István / Zalai Hírlap

A hívek adományából a szobrok, Szent Antal oltár, majd pályázati támogatással a Szent Borbála oltár, a főoltár, a szószék restaurálása. Tavaly pedig szintén pályázati támogatással megkezdtük az „árván maradt” ősi plébániaépület felújítását. Mivel Tótszentmárton a Szent Márton zarándok-út egyik fontos állomása, zarándokházzá alakítjuk át. Természetesen alkalmas lesz hittantáborosok, családcsoportok, bérmálásra készülők fogadására is. Bízunk benne, hozzájárul nemcsak a Tótszentmártoniak, hanem mindazok lelki megújulásához, akik itt megfordulnak.