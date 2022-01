Emlékezetes: 2020. decemberében és 2021. januárjában erős földrengés okozott súlyos károkat Horvátország középső részén. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Közép-európai Konzuli Testületi Tanács és dr. Koósz Attila most Glina város iskoláján segített.



– Első körben 16, jó minőségű számítógépet vittünk az iskolába, hamarosan pedig újabb kilenccel utazunk ki – mondta dr. Koósz Attila. – Az intézményt Nagykanizsa önkormányzata is segítette két digitális táblával, a város horvát nemzetiségi önkormányzata pedig jelentős részben tartós élelmiszerekkel. Nagy szükségük is van erre: a hírekben általában csak a földrengés epicentrumában található Petrinjáról és Sziszekről esik szó, de Glinában is nagy a baj. Ez a terület amúgy is Horvátország szegényebb része.



Dr. Koósz Attila – aki egyébként a konzuli tanács általános elnökhelyettese – hozzátette: az egyéves számítógépeket a szervezetet vezető Molnár Erik szerezte be egy cég adományaként.



– Nagy szeretettel fogadtak minket Glinában, az iskolában, amit egy agilis hölgy, Robertina Štajdohar vezet – folytatta a konzul. – A földrengés után a munkatársaival és a szülőkkel eltakarította a romokat, és a horvát kormány anyagi segítségével elvégezték a helyreállítást, hogy mielőbb folytathassák a tanítást. Tudták, hogy mindenhol nagy kár keletkezett, és nem várhatnak mindent az államtól.