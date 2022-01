Pénteken a zalai megyeszékhelyen Kiss Ambrus, az Autóklub Nyugat-dunántúli Regionális Szervezetének elnöke és Kiss Józsefné elnökségi tag mondott köszönetet, és tárgyjutalomban részesítette Baksi-Kósik Beáta rendőr főtörzsőrmestert, valamint Király Balázs rendőr őrmestert, akik az egerszegi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályán szolgálva kiemelkedő szakmai teljesítményükkel érdemelték ki az elismerést.



Kiss Ambrus az együttműködésükből kiemelte a már tíz éve zajló Látni és látszani kampányukat. Szólt arról is, hogy a 2020–21-ben tapasztalt javulás után az utolsó negyedévben megnövekedett a balesetek száma. Ezt mutatja, hogy a nyugat-dunántúli régióban szeptember végig 37, az utána következő két hónapban 15 halálos baleset következett be. Ez is alátámasztja a megelőzés fontosságát, tette hozzá.