- Az elmúlt két évben, amikor a Covid miatt az oktatási intézményeket bezárták, megszűntek a rendszeres sportolási lehetőségek a gyerekek számára. A digitális oktatás új volt nekik, és szüleiknek egyaránt – mondta megkeresésünkre Halász Gergely, a Mindszenty József Általános Iskola és Gimnázium testnevelő tanára.

- Ebben az időszakban a tanulók kicsit ellustultak. Nem csoda, hiszen beszüntették a sportfoglalkozásokat, a lezárások alatt csak védettségi igazolvánnyal, vagy versenyengedéllyel sportolhattak a gyerekek. Akik csak hobbi szinten sportoltak, nem igazán volt lehetőségük a mozgásra, hacsak nem mentek el barátokkal focizni, vagy családdal biciklizni, futni; de ez a téli időszak alatt szinte megint csak megoldhatatlannak bizonyult.

Amikor az iskolák újra kinyitottak, szemmel látható volt a gyerekek testi és lelki állapotának a megváltozása.

-Ebben a tanévben a tanulók nagy része lassan visszarázódott, de elég nagy a hátrányuk az elmúlt két év miatt. Mi a tananyagot megpróbáljuk úgy leadni a gyerekeknek, hogy közben figyelünk a személyiségükre, lelkiállapotukra.

A sport, a rendszeres mozgás nagyon fontos a gyermekek életében. Forrás: Pezzetta Umberto

A fertőzések után kiemelt figyelmet fordítanak a gyerekekre

- Elég nagy hátránynak számít a sok megbetegedés miatti hiányzás, és a fertőzés utáni visszatéréskor sem lehet olyan intenzitással belevágni a munkába, mint előtte. A Post-covid sajnos a diákokat sem kíméli, erre is kifejezett figyelmet kell fordítani, főleg a mozgás alkalmával. Mi próbáljuk ezeket a dolgokat helyesen kezelni és mindenben segíteni, támogatni a gyerekeket.

Az iskolánkban heti három óra a kötelező testnevelés, illetve van két óra szabadon választható sporttevékenység abban az esetben, ha a tanuló nem tagja valamelyik sportegyesületnek.

Az iskola a kötelező tanórákon kívül számos lehetőséget biztosít a tanulóknak, különböző szabadidős és sportfoglalkozásokkal várják a mozogni vágyóknak

- Nem élsportolókat kívánunk nevelni, hanem szeretnénk rábírni a gyerekeket a rendszeres mozgásra. A testnevelés kicsit kiszakítja őket a tanórák közül. A testmozgás által levezethetik a felesleges energiákat, mindezek mellett az izomzatuk is egészségesebben fejlődik. Nagyon sok sportág közül válogathatnak a gyerekek, például nagyon népszerű a rekreációs sportágak közül a görkorcsolyázás, vagy a tollaslabda, de éppúgy a kosárlabdázás is - mondta a tanár úr.

"A testnevelés kicsit kiszakítja őket a tanórák közül." Forrás: Pezzetta Umberto

Az iskolában egyébként tavaly adták át az új sportközpontot, ami nemcsak a testnevelés órák megtartása miatt fontos, hanem különböző hazai és nemzetközi sportversenyek lebonyolításának is helyet biztosít. A Zalaegerszegi Vívó Egyletnek is otthont ad, ahol a kerekesszékes vívók is versenyezhetnek, edzhetnek. A hatalmas, színvonalas intézmény az iskola minden tagozatának biztosítja a mindennapos testnevelés és a fakultatív sportolás lehetőségét, melyen felül a ZTE KK utánpótlás edzéseinek is helyszínéül szolgál.