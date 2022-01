Egy nyertes Leader-pályázatból termelői napokat szervezett a Hévízi Turisztikai Egyesület a piacon, illetve a sétálóutcában az elmúlt időszakban. Mindkét helyszínen a gazdálkodók bemutatkozását segítették, a látványkonyhában pedig ínycsiklandó ételek készültek, amelyekről az érdeklődők sok mindent megtudhattak a színpadi beszélgetésekből, amiket minden esetben kóstoló követett.



– Az adventi piaci főzések nagyon színvonalasak voltak – fogalmazott Miklós Beatrix, a Hévízi Turisztikai Egyesület elnöke –, amelyekre sikerült helyi és nevesebb séfeket is megnyernünk. A gasztronómiai programok egyébként mindig népszerűek, élményt jelentenek a nézőknek, ami célunk is volt ebben a négyhetes időszakban.



A civil szervezet vezetője arról is beszélt, hasonló rendezvényekre a jövőben is lehet számítani a városban. A kiírások most jelennek meg, amelyekre kivétel nélkül pályázik majd az egyesület, hogy 2022-ben is színvonalas programokat biztosítson a hévízieknek, illetve az idelátogató vendégeknek egyaránt.



– Az első negyedévben, a jelenlegi járványügyi szabályoknak megfelelően, amik nem változtak meg, s tartanunk kell hozzájuk magunkat, szabadtéri rendezvényeket tervezünk – árulta el az elnök. – Vélhetően a március 15-e környékén lévő hosszú hétvégével kezdjük az idei sorozatot, utána pedig egy húsvéti programsorozatot tervezünk. Hogy ezt követően mire lesz lehetőségünk, az még a jövő zenéje.



Természetesen az egyesület folyamatosan figyeli az aktuális járványhelyzetet és a szabályokat, s azoknak megfelelően kínál programokat a jövőben is, hangsúlyozta Miklós Beatrix.