Balogh Ferenctől, Gosztola polgármesterétől megtudtuk, hogy 15 millió forint értékű beszerzéssel régi vágyuk valósult meg.

-A mi dombos vidékünkön télen komoly feladatot jelent a hó eltakarítása, hogy egyáltalán be lehessen jutni a faluba, nagyobb havazáskor megállt itt az élet - magyarázta Balogh Ferenc. - A hó eltakarítását saját hatáskörben nem is tudtuk teljes körűen elvégezni, úgyhogy komoly problémát orvosol ez a jelentős és nagyon szükséges gépbeszerzés. Emellett a faluban és azon kívül is az út mentén 3-4 méteres rézsűk vannak, ezek kaszálását kézi eszközökkel nehéz megoldani, de a traktorral és a rézsűkaszával már könnyen boldogulunk.

Hozzátette, hogy a falun átvezető szakaszon van egy-egy 11 százalékos lejtő, illetve emelkedő, amit a biztonság érdekében rendben kell tartani, valamint összesen közel 20 kilométer hosszban kezel utakat az önkormányzat, ezek egy része zártkerti részen van, de itt is 11 lakott ingatlan található.

Az eszközök átadásán jelen volt Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos is, aki arról szólt, hogy Magyar falu program pályázati lehetőségeivel azon fejlesztések támogatását vállalták fel, amelyek más finanszírozási rendszerbe nem férnek bele.

-A program eredetileg négy évre szólt, de ha a jelenlegi kormányzat marad, akkor tíz évre kitolódik ez a támogatási forma - jelezte Vigh László. - Ez idő alatt igyekszünk minden faluban a járdákat, utakat, közintézményeket megújítani, vagy akár újat létrehozni, hiszen például a kisboltok újraindítására is van lehetőség a Magyar falu program segítségével. Megjelentek már az ezévi első kiírások, melyekre már pályázhatnak az önkormányzatok. Szeretnénk elérni, hogy minden évben, minden település kapjon forrást legalább egy célra. A támogatások elosztása persze nehéz, hiszen települések lélekszáma és elhelyezkedésük is eltérő. Az idei teljes forráskeret országos 270 milliárd forint.