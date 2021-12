Cseresnyés Péter örült az újabb erdőtelepítésnek, hiszen azon túl, hogy a kormánynak fontos az erdősítés, a családpolitikára is nagy hangsúlyt fektet. Hozzátette: minden egyes gyermeket meg kell becsülni, ahogy a családok nevelőtevékenységét is elismerés illeti. Ezt nemcsak kedvező döntésekkel, helyes adópolitikával köszöni meg a társadalom, valamint a kormányzat a szülőknek, hanem egy ilyen szimbolikus jellel is, hogy az újszülöttekért egy teljes erdőt telepítenek a jövő generációja számára.