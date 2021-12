Az országos jótékonysági vadászat zalai stratégiai partnere ezúttal is a Zalaegerszegi Vadászegyesület, mely több lehetőséget is kínál a résztvevőknek. A társaság alelnöke, Molnár Marcell lapunknak elmondta: eddig három helyszínt jelöltek ki, Egervár és Zalaszentgrót környékén apróvad-, pontosabban fácánvadászatot rendeznek, míg Rigyácnál, a Riva Földtulajdonosi Vadásztársaság területén - az idei esztendő legfőbb újdonságaként - egyéni lesvadászatra lesz lehetőségük a jelentkezőknek. Molnár Marcell hozzátette: megfelelő érdeklődés esetén további helyszínek kijelölése is várható.

A Zalaegerszegi Vadászegyesület alelnöke szerint Zala megye ezzel országos viszonylatban is jól teljesít.

A Rigyácnál tervezett vadászatról Balassa Kornéltól, a Riva Földtulajdonosi Vadásztársaság elnökétől is kaptunk információkat. Mint mondotta: az országban ez lesz az egyetlen olyan helyszín, ahol nagyvadvadászatra is lehetőségük lesz a résztvevőknek. Mindez azt jelenti, hogy itt akár szarvast, őzet vagy vaddisznót, netán dúvadat (rókát vagy borzot) is terítékre vihetnek a vadászok.

Az országos jótékonysági vadászat szabályzata szerint a rendezvény bevételét egészségügyi intézmények támogatására fordítják, azaz a vadászok által befizetett részvételi díjból, illetve a hozzájuk csatlakozó támogatók adományaiból olyan hiánypótló orvosi eszközöket vásárolnak, amelyek beteg gyermekek gyógyulását segítik elő. Molnár Marcell szólt arról is: akárcsak az elmúlt években, ők ezúttal is a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Gyermekosztályának orvosi műszerbeszerzéséhez kívánnak hozzájárulni.