A munkák május elején kezdődtek, és határidőn belül, november 25-én, a műszaki átadás-átvétellel zárultak. A csomóponttal együtt 181 méter hosszúságú kerékpárút is készült a két keréken érkezők biztonságos átvezetése érdekében, amely később része lehet egy Keszthely–Cserszegtomaj–Rezi közötti bringaútnak is. Mindemellett modern közvilágítást építettek ki a csomópontban, a kerékpárosok biztonságát pedig figyelmeztető sárga villogók is szolgálják.

A 71-esen 348, a Rezi bekötőn pedig 237 méteren építették át az utat – fogalmazott Vizi Norbert, a NIF Zrt. projektiroda-vezetője, majd sorolta: a csomópont építése során 924 köbméter aszfaltot bontottak el és 616 köbméternyit építettek vissza, s összességében 3.763 köbméternyi földet mozgattak meg.

A körforgalom középszigetébe 1.256 cserje, valamint 314 négyzetméteren fenyőmulcs is került.



Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt: így lett teljes a keszthelyi elkerülőút-hálózat, amely 2013-ban készült el, s nagyon fontos volt a város számára, hogy az mentesüljön a tehergépjármű-forgalom jó részétől.

Emlékeztetett: mindezt a 2000-es évek elején kezdték tervezni, ám időközben jelentősen nőtt az erre közlekedők száma, például azért is, mert sokan költöztek a térségbe. Emiatt egyre nagyobb lett a forgalom és sok baleset is történt, ezért kezdeményezték a biztonságos körforgalom megépítését. Most egy adósságot sikerült törleszteni a térség polgárai felé, amellyel teljessé vált a Keszthely körüli elkerülőút-hálózat, ami ezzel a körforgalommal a jelen kor közlekedésbiztonsági feltételeinek is megfelel, tette hozzá.

Manninger Jenő kiemelte, az útépítések, közúti fejlesztések folytatódnak a térségben.

Nagy Bálint, Keszthely polgármestere hangsúlyozta: a körforgalom megépítése a város és a térség szempontjából is fontos beruházás volt, ami egyaránt szolgálja a napi szinten ingázók, illetve az elkerülőutat használók biztonságát. Kiemelte, örömteli, hogy nőtt a biztonság: a közvilágítás, illetve a megfelelő gyalogos és kerékpáros átkelő kialakításának is köszönhetően.