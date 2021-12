Lekszikov Csaba, az egyesület jelenlegi elnöke (aki egyébként már több évtizede tölti be ezt a tisztséget) felidézte: az Eraklint 30 évvel ezelőtt néptáncosok alapították, s a táncklub hosszú utat járt be az eltelt idő alatt. Magas színvonalon űzik a társastáncot, nemzetközi versenyeket szerveznek, számos országos elismerés birtokosai, és a táncklub mára a város sport- és kulturális életének szerves részévé vált.

- Harminc évvel ezelőtt az alapító néptáncosok saját szórakoztatásukra kezdtek el a társastánccal foglalkozni, a városban akkor még nem volt társastáncklub, ezért az is motiválta őket, hogy ezt a műfajt képviseljék Kanizsán - mesélte Lekszikov Csaba. Profi tánctanárokat hívtak meg, így sajátították el a standard és latin-amerikai táncok első lépéseit. Hivatalosan 1990-ben alapították meg az Eraklint, az alapítók közül két embert említenék meg mindenképpen, mert nekik sokat köszönhetünk: Keppel Juliannát és Erdős Zoltánt - utóbbi 1995-ig a klub elnöki tisztségét is ellátta. Első "bázisuk" a Nagykanizsai Honvéd Kaszinó volt, onnét 1993-ban a Hevesi Sándor Művelődési Központba költözött át az Eraklin Táncklub, 2000 környékén újra a honvédkaszinó következett, 2007 óta pedig van saját tánctermünk, öltözőink, klubhelyiségünk és irodánk az Ady Endre utca 1. szám alatt. Pár évig még maradt párhuzamosan a néptánc a csapat repertoárjában, ám 1991-től már kizárólag társastánccal foglalkoztak a tagok.

Lekszikov Csaba

Forrás: ZH-archívum

Lekszikov Csaba 1991-ben csatlakozott az Eraklin Táncklub Egyesülethez, melynek 1995 óta az elnöke. A vezetőség másik tagja pedig Zöldvári Klaudia lett, aki a gazdasági ügyekért felel. A régi vezetőség lemondása után a megmaradó 8-10 fiatalnak és a meglehetősen tapasztalatlan, akkor 19-20 éves vezetőknek dönteniük kellett: hagyják az egészet, vagy viszik tovább az Eraklin ügyét. Sejthető, hogyan döntöttek...

- Akkor kezdtünk el foglalkozni komolyabban a versenytánccal, több tanárt, edzőt hívtunk segítségül - fogalmazott Lekszikov Csaba. - Közben az Eraklin Táncklub tagsága dinamikusan növekedett, s 2005-től magam is elkezdtem a tánctanítást. Azóta számos versenytáncost, területi bajnokot, országos bajnokot neveltünk ki. Sorolhatnám a szép sikereket, nagyszerű eredményeket, de azt gondolom, arra lehetünk a legbüszkébbek, hogy 30 éve folyamatosan működünk, megyünk előre, fejlődünk, és a város sport-, illetve kulturális életének szerves részévé váltunk. Olyan rendezvényekkel például, mint a tánc világnapjának városi megünneplése előbb a HSMK-ban, majd 2015 óta az UtcaTánc Fesztivál, mely sajnos tavaly és idén a pandémia miatt elmaradt, de folytatni szeretnénk. Szintén 2015-ben a Thúry György Múzeummal karöltve készítettünk egy kiállítást a város egykori pezsgő báli életéről, 2016-ban elkezdtük a honvédkaszinóval közösen megvalósítani a Kultúr korzót, amely azóta is sikeres városi program. 2010 óta tartunk táncversenyeket, amikor felélesztettük a hetvenes évekbeli Kanizsa-kupa nemzetközi táncversenyt, de említhetném az Eraklin-kupát és a 2013- tól megrendezett Cséplő Dániel tánciskolás emlékkupát. 2016-tól Marcaliban is jelen vagyunk egy csoporttal. Arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy rengeteg - még megközelítőleg sem tudnám meghatározni a számukat - gyermek, fiatal, felnőtt és szépkorú ember tanult tőlünk táncolni, akár versenytáncossá vált, akár csak épp egy tanfolyamunkat járta végig. Legfőbb célunk, hogy a társastáncot és a versenytáncot minél szélesebb körben megismertessük és megszerettessük. Hogy mik a további terveink? Minimum még 30 ilyen sikeres, de ha lehet, még sikeresebb év. Most egy kicsit megállunk és ünneplünk, melyre 18-án 18 órakor kerül sor a Zsigmondy-tornacsarnokban - a belépődíjas rendezvényre (ahol egy új formációt is bemutatunk) szeretettel várunk minden érdeklődőt.