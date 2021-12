A legtöbb munkát a keszthelyi hivatásos tűzoltóknak adta a viharos szél, de a többi zalai egységnek is vonulnia kellett, elsősorban fakidőlésekhez, közölte a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Keszthelyen, a Festetics utcában villanyoszlop dőlt az útra vasárnap hajnalban, Nagykanizsán pedig kettétört, majd az úttestre dőlt egy telefonvezetéket tartó faoszlop a Miklósfa utcában. Pacsa közelében 10 méter magas fa dőlt az úttestre a 75- ös főúton, majd egy 8 méteres akácfa ugyanezen az úton.

Keszthelyen megbontott a szél egy 20-25 méter hosszú lemezkerítést a Pammer István utcában. A gyalogosközlekedést veszélyeztető elemeket feldarabolták és eltávolították a tűzoltók, s ezt tették a megye számos pontján útra dőlt fákkal is. Azt a fenyőfát is elszállították, amely egy családi ház tetejére dőlt vasárnap reggel Keszthelyen, a Tipegő úton. Délelőtt fa dőlt egy kisteherautóra Balatongyörökön, a Mély úton. A sofőr elhagyta a kocsit, mielőtt kiérkeztek a tűzoltók. Szintén tegnap délelőtt Keszthelyen telefonkábelt szakított le a szél a Vásár téren, Nagykanizsán, az Egry utcában pedig az útra és egy épületre dőlt három fenyő. A szél egy hévízi, Kossuth utcai szálloda tetejét is megbontotta.