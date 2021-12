A képviselők módosították a térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletet, rögzítve benne azt is, hogy a kormányzati döntésnek eleget téve e téren egyelőre nem lesz emelés Hévízen.

Az ülésen az is kiderült, hogy változik a háziorvosi helyettesítés rendje dr. Szendrődi Miklós körzetében. A feladatot most dr. Mikolás Andor látja el, az önkormányzat pedig megkezdte az egyeztető tárgyalásokat a hosszú távú megoldás érdekében. Egyelőre a körzetben hétfőn és kedden 12.30-tól 14 óráig, szerdán és pénteken déltől 13.30-ig, csütörtökön pedig 8 és 12 óra között lesz rendelés.

Papp Gábor polgármester az ülést követően arról adott tájékoztatást, hogy külső vállalkozó bevonásával biztosítják a hétvégi étkeztetést a Teréz anya intézményben; a testület most arra adott felhatalmazást az otthon vezetőségének, hogy amennyiben kedvező ajánlat érkezik, azt elfogadhatja.

Támogatták a képviselők a Festetics művelődési központ jövő évi programtervét is. Az intézmény - ahogyan az előterjesztésben olvasható - nagy figyelmet kíván fordítani a szakkörök, illetve az intézmény keretein belül dolgozó szervezetek működési feltételeinek biztosítására, támogatására. Módosították a ház szmsz-ét is, eszerint az igazgatóhelyettest a képviselő-testület jóváhagyásával nevezik ki, így tartós helyettesítés esetén is gördülékeny maradhat az intézmény munkája.

Papp Gábor lapunknak beszámolt arról is: vezetésével megtartotta évzáró ülését a Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak Leader Egyesület elnöksége.

- Sikeres évet zárt a csoport - szögezte le. - Húsz rendezvényt szerveztünk, számos tagtelepülés és vállalkozás pedig idén is komoly forrásokhoz jutott technológiai és eszközfejlesztésre, gépbeszerzésre, korszerűsítésre. Közben az egyesület tovább bővült: ma már mintegy száz önkormányzat, civil szervezet és vállalkozás dolgozik együtt a térségből.