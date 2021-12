Eddig az említett idősávban két járat indult a községből, az egyik 7 órakor, a másik 7.14-kor, ám a Volánbusz a közelmúltban a 7 órai járatot megszüntette, a 7.14-es pedig rendszeresen 5-6 perccel később indul. Az iskolások azonban elsősorban a korábbi busszal indultak el a közeli városba, mert azzal elérték a csatlakozó helyi járatokat és kényelmesen eljutottak a nagykanizsai közép- és általános iskolákba. A járat megszüntetése óta a gyerekek a csatlakozásokat a 7.20-assal lekésik, s a centrumtól távolabb található oktatási intézményekbe nem érnek oda a becsengetésre, azaz 3/4 nyolcra, sőt, van, hogy nyolcra sem. (De igaz ez a szintén 8-ra járó felnőtt dolgozókra is, akik ugyancsak nem érnek oda időben a munkahelyükre.) A szülők úgy vélik: senki nem várhatja a gyerekektől, de még a felnőttektől sem, hogy a 7.20-ast megelőző, ahhoz időpontban legközelebbi, 6 óra 06 perckor induló buszt vegyék igénybe.

Az utasok azt is panaszolták, hogy a 7.14-es járat rövid busz, ami már tele van, mire Eszteregnyére ér, s a pandémiás helyzetben is szoroskodni kell az embereknek. A minap pedig, amikor egyszerre 3 babakocsis anyuka szeretett volna utazni, csupán egyikük fért fel, a többiek nem. S olyan is van, akinek a váltás óta autóval kell mennie a munkahelyére, másként nem érne oda - de a munkáltató csak a buszbérletet téríti, üzemanyagköltséget nem. A lakosság egyértelműen azt kéri, hogy a szolgáltató állítsa vissza a 7 órához közeli járatot, a 7.20-asra pedig ebben az esetben nincs szükség.

Az ügyben tárgyalásokat kezdeményezett a Volánbusz Zrt.-vel Kele Lajos polgármester is, aki tolmácsolta a lakók problémáját és kérését az illetékesek felé, megoldási javaslatként pedig azt fogalmazta meg: 7 óra környékén 5 autóbusz közlekedik Letenye felől Nagykanizsára, ezek nem is zsúfoltak, jó lenne, ha közülük legalább egy betérne Eszteregnyére, s elvinné az utasokat a városba.

- Ezért azt kértem, hogy a szolgáltató indítványozzon soron kívüli menetrend-módosítást - jelentette ki a polgármester.

A Volánbusz kommunikációs igazgatóságától érdeklődésünkre lapunk azt a választ kapta: a cég 2021. december 12-től összevonta az Eszteregnyéről 6:59-kor és 7:14-kor induló járatokat. Folyamatosan gyűjtik a menetrend-változásokkal kapcsolatos visszajelzéseket és indokolt esetben készek megvizsgálni a 10-15 perccel korábbi eljutási lehetőség újbóli biztosításának lehetőségét. Az utazási komfort javítása érdekében pedig a jelenleg 7:14-kor induló járatban használt szóló autóbuszt januártól csuklós járműre cserélik.

Kele Lajos közvetlenül e cikk megjelenése előtt arról tájékoztatta lapunkat, a Volánbusszal folytatott egyeztetés eredményeként reális esély van arra, hogy javaslatának megfelelőlen 7 óra körüli időpontban bejöjjön egy busz a faluba a focipályáig.