Ugyanis a hónap műtárgya(i) decemberben két festett üvegtáblácska.

- Gyakorlatilag mindkettőn ugyanaz látható: az üveglapok hátuljára festett bibliai jelenet, mely a kis Jézus születését ábrázolja - bocsátotta előre Gyanó Szilvia néprajzkutató-muzeológus. - A háttérben egy épület látszik, előtte középen az újszülött Kisjézus fekszik bepólyálva a jászolban, kétoldalt Szent József és Mária térdepel imádkozó kéztartással, mögöttük pedig állatok. A letenyei Jézus születése üvegképet Kerecsényi Edit találta egy padláson darabokban, hiányosan; a gelsei egy tömésfalú zsúpos ház szobájában a falon lógott. A 19. században a dél-zalai parasztházak jellegzetes vallásos tematikájú tárgyai voltak az üvegfestmények, 15-20 is lehetett belőlük egy háztartásban, jól megfértek a vallásos és hazafias nyomatokkal, majd később a családi képekkel. Gyakoriságukra utal egy 1804-es hagyatéki leltár, mely szerint az elhunyt letenyei tanító lakásának falát 27 kisebb-nagyobb üvegkép díszítette. A 20. század első évtizedeiben még gyakoriak voltak, majd divatjuk megszűnt, jellemzően a szőlőhegyi pince falára kerültek ki, vagy a padlásra, a lomok közé. Az 1950-es években gyakran régiség- és műtárgykereskedők vásárolták fel őket. Ma már nem lehet ilyen üvegfestményeket a háztartásokban gyűjteni, csak gyűjtőktől, esetleg árveréseken juthatunk hozzájuk. Egyébként az akkori népi vallásosság kutatása szempontjából nagy a jelentőségük - mondta a szakember.

A „hinterglas” (reverse glass, forított üvegfestés) technikával készült képeket üveglap hátoldalára festik, fordított sorrendben: a befejező vonásoktól a háttér, illetve alap felé haladva. A nyomtatás európai elterjedése előtt viszonylag olcsó sokszorosító eljárás volt, ezért kedvelték.

A letenyei üvegkép az 1800-as években készült.Forrás: Szakony Attila

- Az üvegkép-festészet a felső-ausztriai Sandlban honosodott meg 1760-ban cseh bevándorlóknak köszönhetően, majd az 1800-as évek elejétől háziipari keretek között működött - folytatta Gyanó Szilvia. - Termékeik gyorsan terjedtek az Osztrák-Magyar Monarchia területén. A 20. század közepére hanyatló technikát a század végén újra felfedezték, majd 2012-ben bekerült az ausztriai szellemi kulturális örökség nemzeti nyilvántartásába, „Hinterglasmalerei in Sandl” (Sandli üvegfestés) néven, mint hagyományos kézműves technika. A Thúry György Múzeumban decemberben látható Jézus születése szentképek stílusjegyeik alapján Sandl településen készültek.

A gelsei üvegkép szintén 19. századi.Forrás: Szakony Attila

A sandli export magyarországi jelentőségére utal, hogy a néprajzi gyűjtemény más üvegképeinél is a sandl-i származás valószínűsíthető, valamint több dunántúli és országos múzeumban is megtalálhatók az osztrák községben előállított szentképek. Jellemzőjük a tipikus ikonográfiai elrendezésen kívül a kevés, de élénk színhasználat. Egyébként Erdélyben és a Felvidéken is készültek üvegképek, de azok nem jutottak el a nyugati országrészbe; valamint egy zselici hutáról is tudunk, de ott készült tárgyakkal még nem találkoztam zalai múzeumokban - mondta el a muzeológus.