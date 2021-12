Palkovics László kitért a szakképzett munkaerő fontosságára is, azt mondta, szeretnék, ha a magyar szakképzés is világbajnok lenne, ennek érdekében hirdették meg a szakképzés 4.0 fejlesztési stratégiát. Az új rendszerben az idén a második szakképzési év indult el, és a versenyképességet javító számos intézkedést vezettek be.