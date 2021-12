- Nekik nagy öröm volt látni a jóságos öreget, s persze nekünk is, hogy ilyen boldogan vették át az ajándékokat. Az egyesületünk a családokra is gondolt: aki eljött, tartós élelmiszerekből álló csomagot kapott, mellyel reményeink szerint megkönnyítjük számukra az ünnepvárást. És a mostani rendezvény után december 6-án, hétfőn a Ligetvárosban élők számára is szervezünk egy hasonló ünnepet. Az eseményre Cseresnyés Péter államtitkár is ellátogatott. A politikus elmondta, többéves hagyomány az ajándékozás, a mikuláscsomagok nagy része a vállalkozók jóvoltából került a gyerekekhez, amiért köszönettel tartoznak a cégvezetőknek.