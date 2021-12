A koronavírus-járvány hatásairól tájékoztatva elmondta: a pandémia kitörésétől idén júniusig 175 millió forintot fordított járvány elleni védekezésre a város, ez idő alatt 37 325 tesztet végeztettek el. A város jól áll az átoltottság tekintetében is: míg az országos átlag 70, a Zala megyei pedig 68 százalék, Zalaegerszegen 72 százalék a beoltottak aránya. „Bár a járvány első hulláma súlyosan érintette a várost, a későbbiekben megfordult a tendencia. Kijelenthetjük, hogy összességében sikeresen védekeztünk, s ebben a nehéz helyzetben is bizonyítottuk, hogy Zalaegerszeg az összefogás, a jótékonyság városa”, hangsúlyozta Balaicz Zoltán.

Ezt követően a gazdaságfejlesztés eredményeibe avatta be a hallgatóságot, leszögezve: ha erős a gazdaság, ha vannak beruházások, akkor van pénz oktatásra, kultúrára, egészségügyre is. Szólt a folyamatban levő állami nagyberuházásokról (M76-os gyorsforgalmi út, járműipari tesztpálya) és az ezek nyomán indukálódó nagyszabású céges fejlesztésekről (Rheinmetall, Metrans, AVL), amelyek újabb beruházásokat generálnak. Bemutatta a drónkutatási és -fejlesztési kompetenciaközpont céljait, a formálódó Science Parkot, az északi ipari park bővítésének további lépéseit, a már elindult céges beruházásokat (Flex, MouldTech, ZMT Hungary), és tájékoztatott több cég (TÜV Rheinland, lazacfarm) letelepülési, fejlesztési szándékáról is.

– 2014 és 2020 között 4000 új munkahely jött létre Zalaegerszegen, jelenleg a KSH statisztikája szerint 2,9 százalék a regisztrált álláskeresők aránya a városban, ami közelít a teljes foglalkoztatottsághoz – mutatott rá Balaicz Zoltán, hozzátéve: egyre nagyobb kihívás lesz a küszöbön álló fejlesztésekhez munkaerőt találni, pedig: 2021 és 2024 között a tervek szerint több mint 120 milliárd forintos gazdaságfejlesztési beruházás valósul meg a városban, további 1500 munkahelyet teremtve.

– Itt ráadásul már nem összeszerelő üzemekről, hanem kutató-fejlesztő központokról beszélünk, tehát magasan kvalifikált munkaerőre, zömében mérnökökre lesz szükség. Bízunk abban, hogy sikerül más városokból és akár külföldről is hazacsábítani a szakembereket.

A városfejlesztés témakörében a Kovács Károly város­építő programot emelte ki, melynek jóvoltából 2024-ig 15 milliárd forintból újulnak meg utak, járdák, parkolók 91 helyszínen. Kerékpárutak tekintetében is jól áll a város: 2019 és 2022 közt 18,8 kilométer kerékpározható vagy új kerékpár­út épül(t) Zalaegerszegen 1,4 milliárd forintból, 2024-ig ez 30 kilométerre bővül.

Balaicz Zoltán értékelőjében sorra vette a folyamatban levő városi nagyberuházásokat (uszoda, alsóerdei sportközpont, a megújuló falumúzeum és Göcseji Múzeum, az épülő Mindszentyneum, Göcseji Tudásközpont – Helyi Termék Piac), szólt a városrehabilitációs program elemeiről, a Vizslapark és a Gébárti-tó környezetének megújításáról, az Art Mozi, valamint a VMK és a sportcsarnok előtti tér rekonstrukciójáról, és bejelentette: jövőre 10 millió forintból megújul az évértékelőnek is helyszínt biztosító Városi Hangverseny- és Kiállítóterem világítástechnikája. Közölte: 800 millió forintból hat új Mercedes csuklós busz érkezett a városba, tavasszal pedig tizenegy elektromos buszt üzemelnek be 2 milliárd forint értékben.

– Különösen büszke vagyok arra a programra, amit 2014-ben hirdettünk meg azzal a céllal, hogy 2024-ig újítsunk meg minden gyermekekkel foglalkozó intézményt, bölcsődét, óvodát, iskolát – folytatta az oktatásra áttérve a polgármester, hangsúlyozva: e téren a megyeszékhelyek között Zalaegerszeg áll a legjobban. A már megvalósult és folyamatban levő beruházások felsorolása után bejelentette: 530 millió forintból megújul a Zrínyi-gimnázium, a munkálatok a tetőtérben már elkezdődtek. Kiemelte még a duális szakképző központ felépítését és a Ganz-technikum 6,5 milliárdból megvalósuló fejlesztését.

A kulturális szférára áttérve egyebek mellett a Hevesi Sándor Színház rekonstrukciójáról tájékoztatott: 255 millió forintból már készülnek a tervek s elindult a beruházás előkészítése, a munkálatok jövő év második felében startolhatnak.

A sportfejlesztések terén is számos eredményt tud felmutatni a város, megújult az Ostoros Károly Munkacsarnok, várja a túrázókat a Páfrányok útja, elkészült az alsóerdei bringapark, három új pályával gazdagodott a ZTE Teniszklub, bővítik a birkózótermet, s 715 millió forintból már készülnek az új multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok tervei.

A hulladékgazdálkodás, a víz- és szennyvízkezelés területén megvalósuló környezetvédelmi beruházások és a faültetési program taglalása után a város kiváló közbiztonságát méltatta Balaicz Zoltán, s üdvözölte a növekvő születésszámot (2020 első 11 hónapjában 359, 2021 ezen időszakában 403 zalaegerszegi gyermek született).

Előadása végén leszögezte: ezek az eredmények a városban megvalósult összefogás és közös munka gyümölcsei s így mindannyiunk közös sikerei.