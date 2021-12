Az EuroSouvenir a gyűjtők és a turisták által egyaránt kedvelt és széles körben keresett ajándéktárgy. Koncepciója Franciaországból származik, ahol 2015-ben a Francia Nemzeti Bankkal együttműködésben, az Európai Központi Bank engedélyével adták ki az első nulla eurós címletet.



Azóta Európa számos országa, idén már hazánk is csatlakozott a kezdeményezéshez. A keszthelyi ihletésű, nulla eurós bankjegyet a kastélyban lehet majd megvásárolni februártól. Az intézmény szerint ez különleges emléke lehet a hozzájuk érkező látogatóknak és a gyűjtőknek egyaránt.



Az EuroSouvenir Magyarország csapatának honlapján az olvasható: a nulla eurós bankjegyek kedvelt ajándéktárgyak az európai turisztikai helyszíneken: a képeslapok után a második legtöbb példányt ezekből értékesítik. A bankók egyedi kibocsátásait katalógusba sorolják, és tekintettel a gyűjtők érdeklődésére, az értékük idővel növekszik. Az „emlékpénzeken” ráadásul olyan helyszínek is megjelenhetnek, amelyek a valódi pénzeken nem szerepelnek.



A szuvenír 100 százalékban pamutpapírból készül, amit a valódi euróbankjegyek gyártásához is használnak, és biztonsági elemeket is tartalmaz, pont úgy, mint az igazi papírpénznél, vagyis van rajta hologramfólia, biztonsági szál és ellátták UV-védelemmel is. A sorszámozásnak köszönhetően pedig minden darab egyedi, ahogyan a valódi eurók.