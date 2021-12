Meglepő módon városonként eltérőek a halfogyasztási szokások. Zalaegerszeg, Keszthely és Nagykanizsa egy 50 kilométeres egyenlő oldalú háromszög, és a három városban teljesen mást favorizálnak az emberek – mondta a Season Élelmiszer Kereskedelmi Kft. ügyvezetője. Hozzátette, amíg Keszthelyen, talán a Balaton közelsége miatt is a ponty, a fogas, a keszeg, a harcsa és a süllő megy, addig a megyeszékhelyen a szálkamentesebb halak kedveltek, mint a lazac, harcsa, afrikai harcsa. Nagykanizsán is a szálkamentes halat keresik, de érdekes módon itt még kelendőbbek a tengeri herkentyűk is. Valószínűleg ebben közrejátszik a horvát határ közelsége is, hiszen a nyaraláskor tapasztalt ízvilágot a halboltban megvásárolt fekete kagyló, tintahal, aranydurbincs elkészítésével próbálják visszaidézni.

Szakértőnk hozzátette, mivel a hal piaci áron van, mellette a sertés- és a csirkehús olcsó. Ennek az egyik oka az, hogy a csirkét nagyon gyorsan lehet felnevelni, néhány hét alatt, míg egy valamire való ponty 4-5 éves, a jobb harcsák még idősebben kerülnek piacra. Ezenfelül sertés- és csirketúltermelési válság volt Németországban, Dániában, ez jelenleg lenyomja az árakat, így most a hal drágának tűnik a többi húshoz képest. Az viszont biztos, hogy a halak nem kapnak tápot, csak legfeljebb kukoricát, így az árukat a házi tyúkkal, kakassal lenne illendő összehasonlítani.

Már érződik a karácsony közelsége, aki nem akar az utolsó percben sorban állni, már most megveszi az ünnepre szánt halat, de az utolsó tíz napban van a legnagyobb forgalom az üzletekben. A vásárlók között két véglet létezik. Van, aki két szelet pontyot kér, mert nem a hal lesz a főétel, de mégiscsak szeretne halat enni. Van, akinél hagyomány, és ő halászlét is főz, illetve rántottat is süt, és előfordul, hogy 6-8 kiló halat is elvisznek.

A szakember szerint magukra vannak hagyva a vásárlók, mert a nagy áruházakban semmiféle tájékoztatást nem kapnak az alapanyagokról, az interneten meg nem pontosak az infók. – Ha valaki eljut egy halszaküzletbe, akkor pontos képet kaphat a halakról, és onnantól kezdve többször visszatér hozzánk – mondta.