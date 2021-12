A tegnapi rendezvényen az intézmény diákjai szerepeltek szakmai vezetők, vendégek és a sajtó nyilvánossága előtt.

A programon elhangzott: a nemzeti tehetségprogram, az iskola Pro Scola Alapítványa és a Legrand Zrt. (épületek villamos és digitális adatátviteli infrastruktúráinak forgalmazója) hazai szervezetének támogatása tette lehetővé, hogy a Széchenyiben az oktatók, valamint az épületgépészet, villamosság szakirányon tanuló diákok egy meglévő, családi házat szimuláló makettet a kor követelményeinek megfelelően továbbfejlesszenek, és kialakítsák benne a távvezérlés lehetőségeit.

A nyertes pályázat eredményét bemutató demonstráción Némethyné Lővey Zsuzsanna igazgató köszöntője után Petrics István, Kercza Lajos és Kurucz Gyula oktatók, valamint tanítványaik avatták be a részletekbe a jelenlévőket.

A Zalaegerszegi SZC Széchenyi István Technikumának pályázati projektje révén épített okosházmaketten láthatták az egybegyűltek, hogy számítógépes program segítségével vezérelhető a teljes családi ház világítása, külön-külön minden helyiség. A nem használt csatlakozókat áramtalanítani, a fűtést be- és kikapcsolni, a redőnyöket fel- és lehúzni lehet ezen a módon, de még a ledfények színeinek változtatására is van lehetőség. A fejlesztő tanárok és tanítványaik azt is bemutatták, hogy internetes hálózat nélkül is megoldható mindez, akkor rádióhullámokat érzékelő kapcsolókkal kommunikál ugyanis a rendszer. A bemutató során az épület digitalizált formában is látható volt a kivetítőn, ez Balázs Kármen tanuló érdeme. A maketthez reléket, miniatűr alkatrészeket, mikrocsipeket, de még szívószálakat is használtak az építői, hogy a vezetékek ne sérüljenek.

- A szakképzés folyamatosan lépést tart a technikai fejlődéssel - mondta a bemutató után a ZSZC kancellárja, Szabó Károly, hozzátéve: a széchenyis pályázat jó példa erre.

Az együttműködésről a támogató környezet nevében Kummer Zoltán (Legrand Zrt.) szólt, jelezve, hogy a szervezet szándékaik szerint a jövőben további közös projektek részese lesz.