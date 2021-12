A rendszerváltás éppen jó alkalom volt arra, hogy az új idők új gondolatokat ébreszszenek mindazokban, akik az élet mélyebb értelmét keresik. 1989-ben a hittudományi akadémia professzora, Csanád Béla megalapította a Keresztény Értelmiségiek Szövetségét. A budapesti után sorra alakultak a vidéki közösségek, köztük az azóta folyamatosan működő zalaegerszegi csoport.

2016 novemberében Makláry Ákos parókus lett az elnök, aki az alapokat megtartva folytatja az elődök (Csanád Béla, Osztie Zoltán) munkáját. A görögkatolikus lelkészt idén novemberben újraválasztotta a küldöttgyűlés. Úgy vélik, hogy vezetése alatt az egyesület új lendületet vett, bővítették a határon túli kapcsolatokat, és még hangsúlyosabbá vált a szövetség közéleti szereplése. A zavartalan és eredményes működés fontos alapkövei a helyi csoportok, rájuk mindig számíthatnak, mondta az elnök az ünnepség előtti beszélgetésünk során.

- Harminc év alatt nagyot változott a világ. Az 1989-ben alakult Keresztény Értelmiségiek Szövetségének is folyamatosan változnia kellett, illetve alkalmazkodnia az aktuális egyházi, társadalmi, politikai, közéleti folyamatokhoz. Mindig az a fontos, hogy az időszerű kérdésekre találjuk meg azokat a válaszokat, amelyeket az evangéliumból keresztényekként adni tudunk saját magunk és mindenki számára - vallja Makláry Ákos. - Nehéz kiemelni bármit a három évtizedből, egyvalami azonban állandó, mégpedig az, hogy kiállunk a kétezer év óta változatlan keresztény értékek mellett.

- A KÉSZ a kezdetektől kétféle missziót lát el, az úgynevezett belsőt és a külsőt. Ugyanígy tevékenykednek most is?

- Fontos, hogy tagjaink és szimpatizánsaink jól érezzék magukat a rendezvényeinken, programjainkon, lélekben és hitben megerősödve menjenek haza a találkozások után. Magyarul összetartjuk azokat, akik hasonlóan gondolkodnak és hisznek. Emellett külső missziónk és küldetésünk, hogy minden társadalmi területen hassunk azokon a településeken, ahol működik csoportunk. Az elmúlt évek alatt sok közösségünk jött létre, vannak, amelyek már nem léteznek, és vannak, amelyek hosszú időt éltek meg. Ilyen a zalaegerszegi is, amely az országos szövetség alakulása után két évvel jött létre. Néhány hete a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ajakon alapítottunk helyi csoportot, nemsokára pedig a főváros második kerületében jön létre újabb csoport. Ez mindig nagy öröm számunkra. Természetesen más egy nagyvárosi és egy kisvárosi csoport működése, tevékenysége. Úgy látom, minél nagyobb egy település, annál nehezebb dolgunk van, mivel a közösségi élet is sokszínű, sokféle program van, nagyobb a választási lehetőség. A családiasabb környezetben talán könnyebben mozgunk. A zalaegerszegi azonban éppen arra jó példa, hogy egy ekkora városban is tudnak róluk, számontartják a közösséget.

- Mennyire szükségszerű, hogy fiatalokat szólítsanak meg?

- A mi szemszögünkből kik a fiatalok? - kérdez vissza az elnök. - A húsz-harminc valahány évesek fiatalnak számítanak, ám nem ők a mi célcsoportunk. Vallom, hogy a 40-60 évesek már eljutottak életükben odáig, hogy megalapozták az egzisztenciájukat, nemcsak anyagi értelemben, hanem a karrierjük, életútjuk szempontjából is. Ekkor jut el az ember oda, hogy ideje és indíttatása van arra, hogy többet tegyen a közösségért. Ez a korosztály igenis lépjen ki a virtuális valóságból, próbáljon meg találkozási pontokat létrehozni. A világban az egyik legnagyobb lelki problémát az jelenti, ha nem tartozunk baráti vagy szeretetközösségbe. Csanád Béla alapító atya azt írta egy versében: "nem csak magadnak születtél". Ezt a gondolatot ma többször el kell mondanunk. Ebben az értelemben nagyon jó, ha a középkorúakat megtaláljuk, ők családi programokat szerveznek, s ezekben a generációk közti programokban van a legnagyobb érték. Fontos megemlíteni azt is, amit a zalaegerszegiek is vallanak, hogy szövetségünk nevében az értelmiség nem a társadalmi, diplomázott réteget, hanem a gondolkodni vágyó embert jelenti.

- Mit üzen kissé zilált világunk keresztényeinek, illetve általában az embereknek advent idején?

- Fedezzük fel a karácsony igazi lényegét: megszületik az emberré vált Fiúisten. A húsvét mellett ez az Isten szeretetének legnagyobb ünnepe. Legyünk bátrak, és vállaljuk fel kereszténységünket, járjunk minél többször templomba. Ne engedjük meg, hogy elvegye tőlünk a karácsony igazi lényegét a tündöklés, a konzumfelfogás vagy a napi politika. Legyünk érték- és lényeglátók, figyeljünk mindenre, ami körülvesz bennünket, arra, hogy abból mi a mulandó és mi a maradandó érték. Csakis a maradandó értékekért érdemes élni.