Nem célunk, hogy olvasóink két táborra szakadjanak és pro-kontra érveket hozzanak a buli vagy az állatok védelme mellett, ám tény, hogy az együttélés szabályai mindenkire vonatkoznak. Lapunk a fővárosi Csónaki Lídiát, az Őrmező kutyasuli Tükör módszer oktatóját kérdezte, aki évek óta vezet kutyanapközit és nyugalmazott terápiás kutyájával éli mindennapjait.



Ha lennének január első két hetében statisztikák, akkor szomorúan tapasztalnánk, hogy ilyenkor akár több százra, ezerre tehető az elveszett kutyák száma országszerte, s szomorú tény, hogy közülük jó páran örökre elkóborolnak. Bár hazánkban a pirotechnikai eszközök használatát szigorú szabályozás írja elő, azokat sajnos nem minden esetben tartják be, s bizony a tiltott petárdákat is durrogtatják. A szilveszterezés hanghatásai még a képzett ebeket is megbolondíthatja, sokkolhatja. Érdemes tehát a következő napokban megfogadni a szakember tanácsait.

Csónaki Lídia a nyugalmazott terápiás kutyussal, Dusty-val

– Év elején néhány hétig sajnos arról szól az önkéntes állatvédők élete, hogy az egyébként gazdis kutyákat próbálják hazajuttatni. Azt kell mondjam, hogy minden esetben a tulajdonos figyelmetlensége miatt vesznek el az állatok, ugyanis ezekben a napokban, különösen szilveszter napján semmi más dolga nincs a gazdinak, mint az, hogy kora délutántól engedje be a házba, garázsba a kutyust és ne engedjék ki másnap reggelig. Kapcsoljunk be tévét, rádiót, ami elnyomja a durrogtatás hangjait. Maradjunk a közelükben, nyugtassuk természetesen, de ne döncölgessük folyamatosan, s mi magunk se pánikoljunk. Simogassuk lassan és nyugodtan. Ha észrevesszük, hogy nyugtalan, akkor játsszunk, mozogjunk vele. Szilveszter előtt, illetve a napján érdemes hosszabb sétára vinni, ám csakis hosszú pórázzal. Még a kutyafuttatóban is jobb ilyenkor a dupla figyelem. Legyen rajta nyakörv és hám is, valamint két póráz, így kibújni sem tud, és ha az egyik karabiner elpattan, még mindig nincs gond. Legyünk óvatosak, ugyanis a lakásban tartott kutyák mellőlünk is elszaladhatnak, ha nagyon megijednek, hiába gondoljuk az állatokat megbízhatónak. Próbáljuk elkerülni a forgalmasabb helyeket, igyekezzünk csendesebb parkokat keresni – ajánlja Csónaki Lídia. - Ezen kívül a gazdik ne gondolják, hogy a magas kerítést úgysem ugorja át a kedvencük, és abban se bízzanak, hogy az ő kutyájuk egyáltalán nem fél semmitől. A legnagyobb sokkot akkor kapják az állatok, amikor a hanghatások közvetlenül mellettük, felettük, körülöttük érik.

Mazsola, a spániel mindig pórázzal sétál

– Hogyan változik a kutyák magatartása az évek során?

– Egy stabil idegrendszerű kölyökkutya még általában nem fél a durrogtatástól, tűzijátéktól. Ahogy nő a kutya úgy szerzi élete során a gazdi számára sokszor láthatatlan negatív élményeket, a számunkra természetes hang- és fényeffektusok kezdik megrémíteni. Kialakul az élethez nélkülözhetetlen reakció, a félelem, ami nagyon fontos az életben maradáshoz. A felnőtt kutya természetes reakciója bizonyos dolgoktól való félelem, ami különböző módokon (menekülés vagy épp támadás) jelenhet meg. Az idősödő kutya érzékszerveinek romlását és az idegrendszeri öregedéssel járó szenzibilitását szintén észre kell venni és másképp kell reagálni egy helyzetben, mint annak előtte. Ezenkívül vannak olyan egyedek, amik bizony extra érzékenyek, még a leeső falevéltől is megriadhatnak. Szilveszterkor tehát minden biztonsági protokollt hatványozottan tartsunk be.

– Mit tegyünk, ha mégis megtörténik a baj?

– A megelőzés, felkészülés sokat jelent. Legfontosabb, hogy azonosítóval, bilétával ellátott nyakörvet tegyünk rájuk, esetleg GPS nyomkövetőt. Legyen esélye a kutyának, hogy tudják értesíteni a gazdit. Nagyon sokszor probléma a regisztrálatlan vagy éppen nem működő chip, illetve az, hogy nem frissítettük esetleg az adatainkat. A biztonság kedvéért legyen a kutyánkról friss, jó minőségű fotó, amin jól látszik. Ha mi magunk találunk kóbor kutyát és nem vad, akkor ne hagyjuk magára, vigyük el chipet olvasni. Ha nem merjük megközelíteni, akkor tegyük fel közösségi oldalra, hátha valaki felismeri. Fontos üzenet még a tulajdonosoknak, hogy ne vegyék félvállról az eltűnéseket, abban bízva, hogy úgyis hazajön. Amint észlelték az eltűnést, keressék minél előbb. Viseljük el ezt a néhány napot és toleráljuk egymást mi kutyások és bulizók egyaránt.