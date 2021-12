Szerdai konferenciájukon a kormány és a tartományok is elfogadták a GECKO ajánlásait. Ezek nyomán december 27-től már 22 órakor be kell zárniuk az éttermeknek és kávézóknak. A szabály szilveszterre is vonatkozik, így az óévbúcsúztatók is korábban érnek majd véget - számolt be róla a magyarok.orf.at.

Az oltatlanok kijárási korlátozását karácsonyra és szilveszterre feloldják ugyan, Katharina Reich országos tisztifőorvos (Chief Medical Officer) ennek ellenére mindenkit arra kért, hogy a lehető legszűkebb körben ünnepeljen, a rizikócsoportba tartozókat pedig inkább ne keressék fel személyesen.

Módosulnak a rendezvényekre vonatkozó előírások is. A helyfoglalás nélküli programok esetében a felső határ a továbbiakban egységesen 25 fő lesz, az 500 fő feletti ültetett rendezvényekre érvényes PCR-teszt, 1.000 fő felett pedig felvett emlékeztető oltás is szükséges a résztvevőknek. A 2G-szabály és az FFP2-maszkviselés továbbra is kötelező.

Szigorodnak a beutazás szabályai is. December 25-től az Egyesült Királyságból, Hollandiából, Dániából és Norvégiából hazatérőknek is karanténba kell vonulniuk, kivéve, ha korábban felvették az emlékeztető oltást és rendelkeznek érvényes negatív PCR-teszttel – jelentette be az országos tisztifőorvos.

Forrás: vaol.hu