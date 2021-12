Az eszközök az átadásakor Tomposné Gyuricza Judit polgármester elmondta, hogy a pályázat összeállításánál egy olyan eszközpark megalapozása volt a cél, mellyel biztosítani tudják a több mint 20 ezer négyzetméter belterületi közterület, a 22 ezer négyzetméter külterületi útpadka, árok, rézsű, valamint a temető és a futballpálya zöldterületeinek folyamatos karbantartását.

– A megvásárolt eszközökkel rendezett településképet, ezáltal pedig élhetőbb falut tud biztosítani az itt élők számára - folytatta Tomposné Gyuricza Judit. - Igyekszünk növelni a településen élő családok életminőségét, a falu népességmegtartó és népességnövelő erejét, a fiatalok helyben maradását. Továbbá az önkormányzat azon törekvése is megvalósulna, hogy a vidéken élő emberek igényesek legyenek környezetükre, büszkék legyen a településükre, a falusi létformára. Emellett szeretnénk, hogy a Csömödérbe látogatók első benyomása is pozitív legyen.

Hozzátette, hogy a Magyar falu programban nyertek el támogatást temetői fejlesztésre, a kultúrház belső felújításra és út helyreállítására is.

Az eszközök átadásán jelen volt Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is, aki arról beszélt, hogy Csömödér és számos más település is jelentős fejlesztéseket tud felmutatni a választókörzetben, hiszen a kormányzat figyelmet szán a vidék Magyarországának, és hazai forrásból is sikerült olyan keretösszegeket elkülöníteni, melyeket a vidéken használnak fel utak, járdák, közintézmények felújítására, eszközök beszerzésére. Hozzátette, hogy a megkezdett munkát, a fejlesztések támogatását folytatni kívánják.