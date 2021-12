Nemrég sajtóbejárást tartottak a Vörösmarty-iskola felújítás alatt álló konyhájában, ahol Vigh László országgyűlési képviselő és Horváth László polgármester beszélt a beruházás részleteiről.

- Szerettünk volna egy teljesen új, modern ebédlőt és konyhát kialakítani az intézményben, amely ezáltal nagyobb létszámot tud kiszolgálni - magyarázta Horváth László. - A konyha modernizálásának első fázisa egy több mint 200 millió forint értékű önkormányzati beruházás, melyből egyharmad részt tesz ki az új konyhatechnológiai berendezések költsége, a fennmaradó kétharmad részt pedig a létesítmény belső átépítésére, átalakítására fordítjuk. Teljesen modern lesz a konyha, ha minden elkészül, akkor mintegy 800 főt tudnak majd itt kiszolgálni, de további berendezések, készülékek is elhelyezhetők az egységben, ahol akkor már 1100-1200 főre is tudnak majd főzni.

A polgármester hozzátette, hogy a teljes átalakítás során a létesítményben megújult a gépészet, az új szellőzőrendszer és a tűzvédelmi berendezések az elérhető legmodernebb megoldásokat tartalmazzák, az előírásoknak és igényeknek megfelelőek. A konyhatechnológia lecserélése mellett pedig az ebédlő bútorzata is megújul, és új dizájnt kap az étkezőrész. A belső munkálatok 90 százalékával még decemberben végeznek a kivitelezők, ezután szerelik be a konyhatechnológiai berendezéseket, és várhatóan jövő januárban már be is lehet üzemelni a konyhát.

A bejáráson Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos arról beszélt: fontos, hogy az iskolákban az oktatás mellett a gyerekek ellátása, étkeztetése is megoldott legyen az egész napos ott-tartózkodás során, Lentiben a város önkormányzata is erre törekszik. Ehhez szükséges egyrészt a minőségi, egészséges élelmiszerrel való ellátás, valamint az ételek elkészítéséhez a megfelelő, modern konyhai infrastruktúra kialakítása.