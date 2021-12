Igen kellemetlen meglepetés, ha például az esőből, havas esőből havazásra váltó csapadékot kísérő fagy hatására reggel mozdíthatatlan ajtóval találjuk szembe magunkat. Ennek elkerülésére az ajtók gumitömítéseit rendszeresen kezeljük nedvességet taszító szerrel a befagyás ellen.

Ha ezen túl vagyunk, és a szélvédőkön is kilátunk, mert jég- és páramentesek, akár indulhatunk is.

Feltéve, ha a hótól az autót, különösen a tetejét is alaposan letakarítottuk. Enélkül ugyanis meglepetés érhet minket, mert a tetőn olvadozó fehér massza hajlamos a legrosszabb pillanatban a szélvédőre csúszni. Legfontosabb, hogy ilyenkor nem szabad rutinból vezetni, gyorsítani, fékezni, kanyarodni. A havas, latyakos út síkossága miatt megfontoltan kell bánni a pedálokkal, a kormánnyal. Elinduláskor óvatosan próbáljuk ki a gumik tapadását. Kis gázadással indulva, és ha nincs a közelben más, akkor a féket kipróbálva nézzük meg, miként reagál az autó, mikor kezd el csúszni vagy dolgozni az ABS. Menet közben tartsunk a megszokottnál nagyobb követési távolságot tekintettel a csúszós útfelületre.

Lassításkor használjuk a motorféket, ha kell, visszaváltással növeljük a hatását, de óvatos kuplungkezeléssel. Induláskor is segíthet, ha a csúszós úton kettes fokozatból indulunk, és itt is óvatos kuplungkezeléssel, így nehezebben kapar el a hajtott kerék. Ha megtörténik, a gázadás csak ront a helyzeten. Csúszós felület esetén már a kisebb emelkedőnél is elpöröghet, tapadását veszítheti a kerék. Elsőkerék-hajtású autónál segíthet, ha tolatva próbálunk a parton felhajtani, mert a súly nagyobb része ekkor jut a hajtott kerékre.

A kanyarodást se a megszokott tempóval hajtsuk végre, mert a csúszós úton a biztonságos kanyarsebesség jóval alacsonyabb, mint egyenesen, ahol még látszólag uralható a jármű, legfeljebb finom kitérésekkel, túl könnyűvé váló kormányzással jelzi a vezetőnek, hogy közeledik a határ. Ha túl nagy a tempó, akkor a kiforduló kerék rá se áll az ívre, sőt a kormányelfordítás növelésével egyre jobban elveszti a tapadását és megcsúszik, szinte továbbmegy a kocsi egyenesen, vagy épp kitör a kanyarból. A gumik állapotától, a vezető reakcióitól függően a nagy tempójú kanyarodáskor a kocsi megfarolhat, keresztbe fordulhat, de meg is pördülhet. Ennek kivédése nagyon nagy felkészültséget igényel.

Menet közben persze váltakozó útállapotokkal találkozunk, ezért a bevezetőben említett, induláskori mintavétel csak sejteti, mi vár ránk. Számítsunk rá, hogy másképp csúszik a friss és a letaposott hó, a latyakos, a hófoltos vagy épp a felfagyásos út. A legrosszabb az ónos eső, ilyenkor, ha tehetjük, inkább halasszuk el az utazást, mert az ónos eső igazi ellenszereként csak az alapos sózás, érdesítés segíthet, de az útkezelők se tudnak azonnal csodát tenni.

Az első havas napok rendszerint koccanásokról, árokba csúszott járművekről szólnak. Ennek másodlagos hatása, hogy a balesetek környezetében dugók alakulhatnak ki, ami tovább növeli a menetidőt, erre is fel kell készülni. Ezért fontos a bőséges rátartással számított menetidő, a teletank, a meleg ruha, a feltöltött telefon. No meg pár eszköz, amivel a bajban magunknak és egymásnak is segíteni tudunk: kis lapát, vontatókábel, esetleg hólánc és indítókábel.