– Ez már a konkrét tervek közt szerepel, amit a horvát állam finanszírozna, nagyon bízunk benne, hogy megvalósulhat – magyarázta dr. Koósz Attila. – Jön az új Mura-híd is, ezzel Murakeresztúr kikerül az izolációból és újra a Zágráb–Kapronca–Kanizsa–Budapest ősi kereskedelmi út részévé válik. Persze egy híd semmit sem ér hozzá vezető utak nélkül, Horvátországban már készülnek ezek, s a határ innenső oldalán is megindult a tervezés. Bízom abban, hogy a horvát nemzetiségi önkormányzatokkal – így a murakeresztúrival is – közösen még szép sikereket tudunk elérni a határ menti horvát–magyar együttműködések gyarapításában. Azt szeretnénk továbbá, ha az utcanévtáblák is magyar-horvát nyelvűek lennének, ebben bírjuk polgármester úr támogatását