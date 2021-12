A menüben bajai halászlé, szarvaspörkölt és dödölle szerepelt, amit a látogatók, valamint az árusok meg is kóstolhattak, a bevétellel pedig – Benkő Lajosnak, a piac vezetőjének javaslatára – két szegényebb sorsú hévízi családot támogattak a szervezők.

Sendula Péter a piaci sátor alatt tartott látványfőzés után elmondta, teljesen más külső helyszínen dolgozni, mint egy profi helyiségben, de ennek is megvan a maga varázsa.

– Ha a megye gasztronómiáját szeretném jellemezni, akkor három fontos alapanyag jut eszembe: a szarvas, a vargánya és a dödölle – fogalmazott a séf. – Amennyiben ezeket ráteszem egy tányérra, akkor azt mondhatom: tessék, itt van Zala, kóstoljátok meg.

A turisták pedig szeretik ezeket az ízeket, tette hozzá a konyhafőnök, aki szerint a vendégek még mindig csodaként tekintenek a dödöllére, ami egyszerű paraszti étel, de szinte kizárólag a Nyugat-Dunántúlon ismert.

– Szívesen teszek eleget különböző felkéréseknek: jótékonyságból, a közönség s a bemutató kedvéért, és persze a gasztronómia népszerűsítéséért, ami hozzátartozik szakmai „kötelezettségeinkhez” – mondta Sendula Péter annak kapcsán, hogy a főzés alapanyagainak egy részét a Halászcsárda biztosította.

Miklós Beatrix, a Hévíz Turisztikai Egyesület elnöke arról is beszélt: egy nyertes Leader-pályázat segítségével szerveznek programokat a négy adventi hétvégén.

– Fontos számunkra, hogy a helyi termelőket és alapanyagokat népszerűsítsük, s mindezt közérthetően „tálaljuk” – fogalmazott a főszervező, aki a színpadi főzésből is kivette a részét. – Az elmúlt hetekben bemutattuk például a méz és a csokoládé főzési felhasználását, most pedig a hal és a vadhús egészségre gyakorolt jótékony hatása is szóba került.

Az előttünk álló hétvégén sütemények kerülnek terítékre – szóban és a valóságban is. A házi sütik pedig jótékonysági célokat szolgálnak majd.