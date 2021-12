– Az intézmény aulájában, a karácsonyfa körül helyezzük majd el a kanizsai alkotók köteteit, így egy helyen lehet fellapozni azokat – folytatta a szervező. – Ez egyfajta könyvkiállítás is lesz, vagyis egy polcra kerülnek a kiadványok. Várjuk ide azoknak a szerzőknek a műveit is, akiknek eddig nem volt kapcsolatuk a könyvtárral. A bemutató mellett kulturális programot is kínálunk, hiszen a Kanizsai Fiatalok Közösségének tagjai mellett Farkas Tibor énekmondó is műsort ad.