Lekszikov Csaba, az egyesület elnöke az eseménnyel kapcsolatban elmondta, hogy a járvány tavaly közbeszólt, így az idei évre került át a gálaműsor, amelyen a régebbi repertoárokból mutattak be táncokat, de készültek az alkalomra új koreográfiákkal is. Közel ötven táncos lépett színpadra az esten, köztük hobbitáncosok is megmutatták tudásukat, öszszesen 34 számot láthatott a közönség.

Az egyesület elnöke arról is beszélt, hogy büszkék a területi, országos bajnoki címekre, egyéb elismerésekre, de leginkább arra, hogy harminc éve működik a táncklub, és folyamatosan fejlődik. Ez látszik a minőségi előadásokon, illetve a taglétszámban is megmutatkozik, Nagykanizsa mellett Marcaliban működik még csoportjuk. Nagy öröm, hogy vannak egészen fiatalok is, akik nagyon lelkesek. Igyekeznek nyitni a közönség felé, hogy megismertessék magukat, népszerűsítsék a társastáncot, a versenytáncot. Ezt a célt szolgálják az olyan programok, mint az Utcatánc fesztivál vagy a Kultúrkorzó Nagykanizsán, továbbá versenyeket is szerveznek. Jövőre a klub rendezheti meg a D országos bajnokságot.

A gálára meghívták az alapító tagokat, valamint több vendéget, köztük a város vezetőit, Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselőt, Zsámboki Marcellt, a Magyar TáncSport Szakszövetség elnökét is, illetve azokat, akik az elmúlt harminc évben az egyesület munkáját segítették.