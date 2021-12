"Kedves Zalaegerszegiek!

A beoltottak száma 6.190.822 fő, közülük 5.893.531 fő már a második oltását is megkapta, 3.005.109 fő pedig már a harmadik oltást is felvette. A harmadik védőoltást eddig a lakosság több mint 30 százaléka adatta be, ami messze meghaladja az Európai Uniós átlagot, így jelenleg a harmadik oltásban első helyen áll Magyarország az EU-ban. A december elején készített átoltottsági statisztika alapján az országos arány 69,7 %, a megyében az oltással rendelkezők aránya 67,7 %, ezen belül Zalaegerszegen az országos átlagnál magasabb a beoltottak száma (72 %).

Magyarországon is megjelent az omikron variáns: https://koronavirus.gov.hu/.../magyarorszagon-megjelent...

A 2021-es év 48. hetében a szennyvízminták alapján Zalaegerszegen a koronavírus koncentrációja emelkedett, a tendencia stagnáló. Részletek: https://www.nnk.gov.hu/.../1343-48-het-emelkedest-mutat-a...

A járványügyi helyzet fokozódása miatt:

- A Zalaegerszegért Díjak december 17-én esedékes ünnepélyes átadására szűkebb körben kerül sor, a belépésnél lázméréssel, kézfertőtlenítéssel, maszkviseléssel. A fogadás elmarad.

- 2022. január 1-jén a Dísz téren az újévi fényfestés és lézershow, a képviselőtestület újévi köszöntése, az újévi polgármesteri köszöntő és az egyházi áldás elmarad. (Megjegyzés: Utoljára 2020. január 1-jén volt városi újévköszöntő tűzijáték. A 2000-ben indult, 20 éves hagyomány az új igények miatt átalakul, hiszen az évek során egyre több polgártársunk kérte, hogy állat-, ember- és környezetbarát módon ünnepeljünk. Nagyon sok kutyatartó és kisgyermekes család fordult az elmúlt években az önkormányzathoz, kérve, hogy a hangos és környezetszennyező tűzijáték helyett fényfestéssel köszöntse Zalaegerszeg is az újévet, csatlakozva azon városok listájához, ahol a klímavédelemre, az állatokra, főleg a kutyákra, és a kisgyermekes családokra tekintettel már változtattak, pl.: Székesfehérvár, Ajka, Veszprém, Debrecen, Kecskemét, Sárospatak. Szerettük volna, ha meghitten, együtt, egy új, közös élménnyel indíthatja útnak a 2022-es esztendőt a lakosság. Az új országos korlátozó intézkedések alapján azonban sajnos úgy tűnik, hogy január 1-jén erre valószínűleg nem kerülhet sor, hiszen 500 résztvevő fölötti eseményen kötelező a védettségi igazolvány bemutatása, azt ellenőrizni kell, ahhoz pedig le kellene kordonozni a Dísz tér környékét, ami felesleges társadalmi feszültséggel járna. Bízom benne, hogy 2023. január 1-jén már semmi akadálya nem lesz az újesztendő közös köszöntésének.)

- A 2022. január 7-re tervezett hagyományos és nagy létszámú, az új esztendőt köszöntő városi fogadás elmarad, de talán 2023. januárjában, 3 év kihagyás után meg tudjuk majd tartani, vagy ha a vírus hosszú távon velünk marad és telente felerősödik, akkor ezt a negyed évszázados hagyományt lezárjuk és helyette új tartalommal, valamikor a Város Napjához kötődve szervezzük meg május-június környékén.

- Magyar Kultúra Napja (2022. január 22.): január 7-én, pénteken döntünk a program sorsáról.

- Egerszegi Kapocs (2022. február 10): január közepén döntünk a program sorsáról.

- A Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadás továbbra is csak előzetesen egyeztetett időpontban lehetséges a földszinten kialakított munkaállomásoknál. Ügyfélfogadás közben és a folyosókon is kötelező a maszk viselése mind a dolgozóknak, mind pedig az ügyfeleknek.

- A Városi Ügyfélszolgálati Irodán kötelező a maszk viselése mind a dolgozóknak, mind pedig az ügyfeleknek.

- A képviselőtestület ülésein, valamint a bizottsági üléseken is kötelező a maszk viselése, csak az éppen felszólaló veheti azt le a hozzászólás időtartamára.

A járványügyi önkormányzati adományszámlára minden felajánlást köszönettel fogadunk: 11749008-15432704-06530000 6️ Intézményi hírek:

Bölcsődék:

- Napsugár Bölcsőde: 3 dolgozó és 1 kisgyermek igazolt koronavírus fertőzött, 1 csoport van karanténban.

- A többi bölcsődében nincs koronavírus fertőzött.

Óvodák:

- Petőfi utcai Óvoda: 1 gyermek igazolt koronavírus fertőzött, 1 csoport van karanténban..

- Landorhegyi Óvoda: 1 gyermek igazolt koronavírus fertőzött.

- Bazitai Óvoda: 1 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- Kodály Óvoda: 2 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- Csillag közi Óvoda: 1 gyermek igazolt koronavírus fertőzött, 1 csoport van karanténban.

- A többi óvodában nincs koronavírus fertőzött.

Helyzetjelentés a zalaegerszegi iskolákból:

- Petői Sándor Általános Iskola: 8 diák és 1 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött, 2 osztály van karanténban.

- Dózsa György Általános Iskola: 7 diák igazolt koronavírus fertőzött, 3 osztály van karanténban.

- Eötvös József Általános Iskola: 4 diák és 1 dolgozó koronavírus fertőzött.

- Izsák Imre Általános Iskola: 8 diák és 1 dolgozó gazolt koronavírus fertőzött. - Liszt Ferenc Általános Iskola: 16 diák és 3 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött, 4 osztály van karanténban.

- Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola: 1 diák és 2 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- Öveges József Általános Iskola: nincs igazolt koronavírus fertőzött.

- Béke ligeti Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és EGYMI: 1 diák és 3 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola: nincs igazolt koronavírus fertőzött.

- Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI: 7 diák igazolt koronavírus fertőzött, 2 osztály van karanténban.

- Kölcsey Ferenc Gimnázium: 4 diák igazolt koronavírus fertőzött.

- Zrínyi Miklós Gimnázium: 9 diák és 2 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött, 1 osztály van karanténban.

- Városi Középiskolai Kollégium: 2 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött. - Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium: 4 diák, 1 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- Báthory István Technikum: 3 diák igazolt koronavírus fertőzött, 1 osztály van karanténban.

- Csány László Technikum: 1 diák és 2 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

- Deák Ferenc Technikum: 2 diák igazolt koronavírus fertőzött, 2 osztály van karanténban.

- Ganz Ábrahám Technikum (időközben egyesült a Munkácsy Mihály Technikummal): 7 diák és 4 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött, 3 osztály van karanténban.

- Széchenyi István Technikum: 2 diák igazolt koronavírus fertőzött.

Zalaegerszegi Gondozási Központ

- Idősek Otthona: 3 ellátott igazolt koronavírus fertőzött.

- Idősek Gondozóháza: nincs koronavírus fertőzött.

- Szociális Alapszolgáltatás: nincs koronavírus fertőzött.

A volt Pais iskolában működő, egyházi fenntartású, Gondviselés Háza névre hallgató idősotthonban 1 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

Család- és Gyermekjóléti Központ: nincs koronavírus fertőzött.

Vigyázzunk egymásra!

Zalaegerszeg, 2021. december 13.

Balaicz Zoltán polgármester, a helyi járványvédelmi bizottság vezetője" - olvasható a bejegyzésben.