- Emellett egy új óvodát is működtetünk, illetve az Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálata a nevelőszülői hálózat működtetését is átvette több megyében, így Zalában is. Éppen a fentiek miatt vált szükségessé egy új lelkész szolgálatba állítása, aki a jövő év elején érkezik Kanizsára. Az ő számára szerettünk volna bérlakást igényelni, ám kérésünket - mindenfajta indok nélkül - elutasította az ÉVE-frakció.

Az esperes hangsúlyozta: egy olyan lakást igényeltek volna az önkormányzattól, amit saját forrásaik felhasználásával újítottak volna fel, tettek volna lakhatóvá, így nem rászorulók elől vették volna el a lakhatás lehetőségét.

- Az ötlettel felkerestem Balogh László polgármestert, sőt egyeztettem Zakó Lászlóval, a bérlakásokat üzemeltető Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójával is, aki nem zárkózott el - mesélte Hella Ferenc, majd hozzátette: a bérlakás igényléshez minden szükséges dokumentumot benyújtottak, majd ezt követően a szakbizottság is támogatta kérelmüket.

A közgyűlésen az ÉVE-frakció mégsem támogatta a bérlakás kiutalását, ráadásul ezt meg sem indokolták. Információink szerint dr. Fodor Csabának és társainak az szúrta a szemét, hogy az esperes a kérelem beadása előtt nem járult eléjük, nem egyeztetett velük. Jóllehet ez nem is szerepelt a feltételek között egy bérlakás kiutalásakor.