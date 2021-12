- A támogatást a felnőtt csapatunk kapta, mellyel úgy tűnik, biztosítva lesz az őszi szezon - bocsátotta előre Balázs László. - Azért fontos ez, mert a szezon végén, a bajnokság megnyerésével feljutunk az első osztályba, ami azt reméljük, hatással lesz majd az uszodabővítésre is, meggyorsítva azt. Nem kaptam felhatalmazást, hogy a támogatás mértékéről beszéljek és megnevezzem az azt nyújtó vállalkozást, de annyit mondhatok, hogy megoldja a gondjainkat.

Cseresnyés Péter azt mondta: az elmúlt években elindult a városban egyfajta "sportos" fejlesztéscsomag megvalósítása, amely a sportturizmus erősítését célozza. Ebben szerepelt a sportcsarnok és az uszoda megépítése is - mindezek rentábilis működtetéséhez azonban olyan sportszereplőkre van szükség, amelyek nemcsak a közönséget vonzzák, hanem a szponzorokat is. Ma ebben a legerősebb potenciált a vízilabda csapat jelenti, hiszen már több évben is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, de mindig a megfelelő pénzügyi háttér hiányában botlottak el az első osztálybeli szereplést jelentő küszöbön. Most azonban a támogató és a támogatás segítségével ez az akadály elhárult, s remélhetőleg a szponzor a jövő évben is segíti majd a csapatot.