Béres László polgármester beszámolójában kiemelte: a 350 fős község képviselő-testülete a koronavírus-járvány alatt is arra törekedett, hogy lehetőségeihez mérten fejlesztéseket, állagmegóvásokat végezzen. Tavaly az orvosi rendelő festését, idén az orvosi váró bútorzatának felújítását végezték el, továbbá vásároltak egy ózongenerátort is. Szintén indokolt volt az idősek nappali klubjának belső felújítása. Miután a Magyar falu program pályázatán az e célra benyújtott igényük nem kapott támogatást, az önkormányzat a Támasz Alapszolgáltatási Intézménynyel közösen egy-egy millió forintos hozzájárulást nyújtott a munkálatokhoz.

Két nagyobb volumenű fejlesztést viszont a Magyar falu program támogatásával tudtak 2021-ben megvalósítani: az új temetői kerítés építésére, illetve egy urnafal létesítésére közel 5 millió, a Rózsa és a Tanácsköz utca burkolatának felújítására pedig 20 millió forintot kaptak. Utóbbi program a Rózsa utca rossz állapotban lévő fahídjának cseréjét is magába foglalta, így most már egy nagyobb teherbírású, betonból készült híd biztosítja a közlekedés biztonságát. Önerőből is történt útburkolat-felújítás, a Petőfi utca legrosszabb állapotú szakaszára két és fél millió forintot költöttek.

A polgármester szólt arról is, hogy az infrastruktúrával teljesen ellátott település lélekszáma a fiatal családosok beköltözésének köszönhetően tartja a korábbi évek szintjét, továbbá ebből is adódóan csökkent a lakatlan ingatlanok száma. Az önkormányzat a helybélieket több szociális támogatási formával igyekszik segíteni, ennek legfőbb kedvezményezettjei a gyermekeket nevelők, valamint az egyedül élő idősek. Előbbiek számára beiskolázási támogatást folyósítottak, biztosították a gyermekek szünidei étkeztetését, az alacsony összegű ellátásban részesülők pedig települési segélyt kapnak. Az idei a második olyan év, amikor karácsony előtt minden család számára tartós élelmiszerekből összeállított csomagot juttatnak el. 2027-ig megoldott a háziorvosi ellátás, s falugondnoki szolgálat is segíti a község lakóinak életét.

Béres László a jövő évi tervek közt a ravatalozó tervezett felújítását említette, ennek érdekében a LEADER programtól várnak hárommillió forintos támogatást. Hiszen - mint fogalmazott - az alacsony önerőképességük miatt a település fejlődésének egyedüli záloga a központi támogatás.