Ezt Szűcs István, a Griff Bábszínház igazgatója fogalmazta meg annak kapcsán, hogy felkereste hétfőn az intézményt Kemes Zsuzsanna, a Patent Távfelügyelet Kft. ügyvezető igazgatója, valamint Zimborás Béla, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala megyei kirendeltségének igazgatója. Látogatásuk apropója az volt, hogy a vagyonvédelmi vállalkozás bérleteket vásárolt a megyében állami gondoskodásban élő óvodás és kisiskolás gyermekek számára.

Kemes Zsuzsanna elmondta, az elmúlt évadban tavasszal már hasonló módon segítették a gyermekeket, hogy a bábszínház előadásaira eljuthassanak. Akkor alkalmanként félszáz gyermek látogatott el a Griffbe, és a bérletes sorozat mind az öt előadását láthatták. Zimborás Béla arról számolt be, hogy két gyermekotthonukban és három lakásotthoni hálózatukban 180 gyermeket gondoznak csecsemőtől a 18 éves korig bezárólag. Az első alkalommal tavasszal kaptak bérleteket, és abban az időben a járvány utáni nyitás részesei lehettek.

Remélik, hogy betartva a szabályokat módjuk lesz most is mind az öt előadást megtekinteni a gyermekekkel. Szűcs István érdeklődésünkre elmondta, hogy ebben a hónapban – december 21-ig – a karácsonyvárás jegyében a Hóesésben című darabot játsszák a hétvége kivételével mindennap, és ezzel eljutnak a megye több pontjára is, azaz tájolnak. Az idei évad öt előadást magába foglaló bérletes sorozatában 3200 bérlet kelt el, ami a járvány előtti időszak forgalmának közel nyolcvan százalékát jelenti.