A lakossági fórumon szó volt a határ menti városban zajló fejlesztésekről is. Lentiben jelenleg több mint 20 pályázat zajlik, illetve vannak elbírálás alatt lévő projektek is. Jelentős a kerékpárutak fejlesztése, felújítása belterületen, valamint a lentikápolnai városrész, illetve Rédics irányába, továbbá a város és a településrészek csapadékvíz- elvezető rendszereinek rekonstrukciója, valamint a zöldváros kialakítását célzó pályázat, az út- és járdafelújítások is; de az is kiderül a tájékoztatóból, hogy nemrég sor került a 75. számú főút tervezett felújításával kapcsolatos adategyeztetésekre és helyszíni bejárásokra. Az infrastrukturális pályázatok mellett pedig több olyan is zajlik, melyek keretében a közösséget megszólító programokat szerveznek. Horváth László beszámolója után megtartotta soron következő ülését a képviselő- testület.