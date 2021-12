A koronavirus.gov.hu adatai szerint Zalában az elmúlt 24 órában 115 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak. E szerint a tavaly tavasz óta igazolt betegek száma 31549-re emelkedett.

Magyarországon a beoltottak száma 6 245 773 fő, közülük 5 957 571 fő már a második oltását is megkapta, 3 136 000 pedig már a harmadik oltást is felvették. A beoltottak több mint fele tehát már a megerősítő oltást is felvette. 3586 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 237 330 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 140 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 38 307 főre emelkedett. Részletek itt.