A doktor elöljáróban elmondta: immunrendszerünk minden ide­gen kórokozó, vírus, baktérium ellen tud védekezni. Felismerő, emlékező képessége van. Nincs igaza azonban annak, aki azt mondja: „én biztosan nem kapom el a vírust, mert erős az immunrendszerem”. Ha ugyanis nagy mennyiségű vírus támadja meg a szervezetet, vagy a kórokozóval való találkozáskor fizikai kimerültség, esetleg lelki probléma fordul elő, az immunrendszer nem működik tökéletesen, így az illető azonnal el is kapja a koronavírust. Nagy valószínűséggel mindenki meg fogja kapni, mondta az orvos, hozzátéve: ezért is kellene többet beszélni a világban már lezajlott járványokról.

Az emberiség történetében a legpusztítóbb, ragályos kórokozó a „Pox. virus variole”, azaz a fekete himlő volt, amely több száz millió halálos áldozatot követelt.

Sokan megvakultak a fekete himlő miatt, köztük Kölcsey Ferenc is, említette dr. Varnava Charalambos.

A kanizsai dr. Varnava Charalambos védőfelszerelésben

Forrás: Benedek Bálint / Zalai Hírlap

– A vírus 1980-ban megszűnt a himlő védőoltásnak köszönhetően. A pestisbe 25 millióan haltak bele. A spanyolnáthát az influenza H1N1 vírusa okozta, 1918-ban 500 millió ember betegedett meg, és 100 millió fiatal és felnőtt életét követelte, de a védőoltás ezt a betegséget is eltüntette. A 20. század legnagyobb találmánya a járványos gyermekbénulás megelőzésére szolgáló Sabin-csepp felfedezése volt. Az ebola-, a kolera- és a Lassa-járványt nem is részletezem.

Kiemelte: amióta világ a világ, mindig voltak védőoltás-ellenes emberek, többek között vallási okok miatt, de tény, hogy az orvostudomány legnagyobb vívmánya az antibiotikum mellett a védőoltások felfedezése.

– A mai kutatók és tudósok feladata nem egy bolha életének a tanulmányozása például, hanem új védőoltások kidolgozása, mert az embereket meg kell védeni a járványoktól. Nem zárható ki, hogy öt vagy tíz év múlva egy új járvány következik be, ezért fel kell készülnünk – mondta az orvos. – Ha sikerülne a világ 40-50 százalékát beoltani koronavírus ellen, akkor a járvány megállítható lenne. Én már 52 éve orvos vagyok, nagyon sokat tapasztaltam. Láttam gyermekeket meghalni, mert nem kaptak kanyaró elleni oltást. Láttam gyermekeket lebénulni, mert nem kapták meg a Sabin-cseppeket, meghalni torokgyíkban, mert nem kapták meg a diftéria elleni oltást. És most láttam embereket szenvedni és meghalni, mert nem oltatták be magukat koronavírus ellen. Az élet a legszebb, legcsodálatosabb és legdrágább ajándék, amelyet az Istentől kaptunk. Vigyázzanak erre a drága ajándékra, és menjenek beoltatni magukat, s természetesen a gyermekeket is! Védenünk kell a gyerekeinket, nem lehet a harctérre menni fegyver nélkül, mely ez esetben a védőoltás. Fogadják meg egy öreg orvos tanácsát!