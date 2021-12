Zrínyi Miklós költő, hadvezér, horvát bán, Zala és Somogy főispánja 1620-ban született Csáktornyán, 1664-ben halt meg Zrínyifalván. A horvát és a magyar nemzet is nagy fiai közt tartja számon, ő maga is e kettős identitás mentén szolgálta a térséget, amikor a török támadásoktól védte. Zalában is jelen van az emlékezete, intézmények viselik a nevét, szobra áll több településen.