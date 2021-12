– A terv szerint a kultúrpajtaban a jövő nyáron színpad is épül, s az épületet is lefestjük. Ígéretünk van arra is, hogy a hegyre vezető utat is felújítják, mert autóval nem járható. Elmondja, hogy a Perjászlói hegyen lévő út viszonylag jó karban van, de oda autóval csak Milejszeg felől lehet behajtani, ami nagyon nagy kerülő. A nehéz megközelítés is oka a hegy elhagyásának – említi István, akivel természetesen gyalog indulunk el a sáros, vadjárta horhosban a Szentmihályfai-hegyre, amelyről később átmegyünk a híres Perjászlói-hegyre is, ahol a gazdák közös összefogással kis kápolnát építettek 2009-ben. Azóta azonban óriásit fordult a hegyi világ. A szőlők rohamosan eltűntek, a domboldalak beerdősültek, viszonylag új építésű hajlékokat fojtogat a gaz, zömük szinte megközelíthetetlen. Örül az ember lelke, ha imitt-amott lát egy bekerített, szépen művelt kertet.

Öreg boronapince a Szentmihályfai-hegyen, mögött még öregebb szelíd gesztenyefával