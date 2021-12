Az átadást csütörtökön késő délután tartották. Ennek kapcsán Herczeg László polgármester érdeklődésünkre elmondta, hogy a Magyar falu programban nyert közel ötmillió forintos támogatással tudták megépíteni a 24 rekeszes urnafalat, valamint a hozzá vezető járdát. A beruházáshoz az önkormányzat költségvetéséből bő egymillió forinttal járultak hozzá. A beruházás kapcsán Herczeg László arról is beszámolt, hogy a sírkertbe vezető gyalogút három évvel ezelőtti felújításakor az I. világháborús hősök alakját idéző emlékoszlopokat el kellett távolítani az állapotuk miatt. Most pedig megtörtént a helyreállításuk, a hazáért életét áldozó 19 nemesszentandrási katonára névtáblával ellátott faragott oszlopok emlékeztetnek, környezetükben mécsesek is elhelyezhetők. Mindezek 800 ezer forintos költségét az önkormányzat finanszírozta.

Herczeg László, Manninger Jenő, Nagy Bálint és Tódor Szabolcs plébános

az avatáson Fotó: Pezzetta Umberto/Zalai Hírlap