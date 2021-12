Az atya köszönetét fejezte ki a híveknek is a támogatásért, hozzátéve, a gyűjtés nem áll le, mert több, részben kapcsolódó, illetve egészen más jellegű beavatkozást terveznek. Az előbbi keretében megújítanák a templom villámhárító-rendszerét, ezen kívül az úgynevezett HACSuNK (Helyi Akciócsoport Nagykanizsa)-projekt révén hamarosan szintén megújuló közösségi ház régi, elavult, gázóráit, illetve részben gázvezeték-rendszerét is szeretnék korszerűsíteni. Ez azt jelentené, hogy a templom előtt alakítanának ki egy „gázfogadó állomást”, ott lenne az egyetlen mérő (most több is van), s egy körre kerülne a templom, a plébánia, valamint a közösségi ház. Ehhez mélyépítő munkálatokra is szükség van, mely után helyre kell állítani a közösségi ház udvarát, ahol a rossz állapotú betonfelületeket térkőburkolat váltaná. Ezen kívül a templom fala mentén körbefutó járdát is térkövekre cserélnék. Mindez (a templom tetőzetével együtt) a kalkulációk szerint 25-30 millió forintba kerülhet, ezért a továbbiakban is várják köszönettel a hívek segítő támogatását, egyrészt adományokban, másrészt az egyházfenntartói hozzájárulás befizetésében.