Egyelőre főleg kommunális célokra, hóeltakarításhoz tervezik használni a traktort, de jövőre szeretnék bevonni a településen évek óta kiválóan működő mezőgazdasági programba is. Ezért is reménykednek a tervezett bővítésben, mely során a 8 és fél hektáros területük műveléséhez vásárolnának például talajművelő eszközöket. Az új traktor alkalmasabb a zöldterületek karbantartásához is a meglévő, kisebb teljesítményű erőgépeknél, melyek a nagyobb fűben már erőlködnek a mulcsozóval.