A vásár múlt héten megnyitott, a város karácsonyfája ott díszlik a polgármesteri hivatal előtti téren, s már a 30x15 méteres jégpályát is birtokba vették a korcsolyázás szerelmesei. A pavilonokban egyebek mellett kézműves termékeket, sapkát, sálat, az ünnep kellékeit, díszeket, házi rétest, óriáspalacsintát és lángoskülönlegességeket, s persze forralt bort kínálnak, mindehhez karácsonyi muzsika szól. Emellett a színpadon is számos program szórakoztat. A hagyományos újévköszöntő program azonban a koronavírus-járvány miatt elmarad, így a január 1-jére (a tűzijáték helyett) tervezett fényfestés is.